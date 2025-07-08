ΣΕΒΕ - Εξαγωγές Μαΐου 2025: Ήπια πτώση συνολικά – Ενίσχυση χωρίς πετρελαιοειδή και σε βασικούς κλάδους

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα €4.177,4 εκατ., έναντι €4.231,4 εκατ. τον Μάιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €54,0 εκατ. ή 1,3%. Παράλληλα, σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.469,2 εκατ. τον Μάιο του 2025, από €7.581,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €1.112,2 εκατ. ή 14,7%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, διαμορφούμενο στα €-2.291,8 εκατ. έναντι €-3.350,0 εκατ. τον Μάιο του 2024, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε €1.058,2 εκατ. ή 31,6%.

Όταν εξαιρούμε τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.233,1 εκατ., έναντι €2.964,7 εκατ. τον Μάιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €268,4 εκατ. ή 9,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.560,2 εκατ., από €5.187,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €372,8 εκατ. ή 7,2%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.327,1 εκατ., έναντι €-2.222,7 εκατ. τον Μάιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €104,4 εκατ. ή 4,7%.

Σε επίπεδο πενταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €20.157,0 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €901,8 εκατ. ή 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €21.058,8 εκατ.. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €33.563,8 εκατ. έναντι €35.460,6 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.896,8 εκατ. ή 5,3%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-13.406,8 εκατ. από €-14.401,8 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €995,0 εκατ. ή 6,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025 ανήλθαν σε €15.669,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €856,7 εκατ. ή 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οπότε και είχαν διαμορφωθεί σε €14.812,4 εκατ.. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €887,7 εκατ. ή 3,4%, φτάνοντας τα €26.964,8 εκατ. έναντι €26.077,1 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε οριακή επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-11.295,7 εκατ., αυξημένο κατά €31,0 εκατ. ή 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €383,8 εκατ. (11,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, με ενίσχυση €137,2 εκατ. (4,4%), καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, που αυξήθηκαν κατά €72,6 εκατ. (4,9%). Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,5 εκατ. ή 12,7%, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ όλων των κατηγοριών εκτός πετρελαιοειδών. Τα μηχανήματα–οχήματα κατέγραψαν αύξηση €44,3 εκατ. (2,2%), ενώ τα χημικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €35,6 εκατ. (1,3%). Οριακή άνοδος σημειώθηκε και στον κλάδο των λιπών–ελαίων (€22,2 εκατ., +4,9%), καθώς και στα μη ταξινομημένα προϊόντα (€3,7 εκατ., +8,7%). Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €1.657,6 εκατ. ή 25,2%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι εξαγωγές πρώτων υλών, οι οποίες μειώθηκαν κατά €14,9 εκατ. ή 2,0%.