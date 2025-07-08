ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΒΕ - Εξαγωγές Μαΐου 2025: Ήπια πτώση συνολικά – Ενίσχυση χωρίς πετρελαιοειδή και σε βασικούς κλάδους
Επιχειρήσεις
17:33 - 08 Ιουλ 2025

ΣΕΒΕ - Εξαγωγές Μαΐου 2025: Ήπια πτώση συνολικά – Ενίσχυση χωρίς πετρελαιοειδή και σε βασικούς κλάδους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μικρή κάμψη καταγράφηκε στις εξαγωγές τον Μάιο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2025 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε στα €4.177,4 εκατ., έναντι €4.231,4 εκατ. τον Μάιο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €54,0 εκατ. ή 1,3%. Παράλληλα, σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €6.469,2 εκατ. τον Μάιο του 2025, από €7.581,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €1.112,2 εκατ. ή 14,7%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, διαμορφούμενο στα €-2.291,8 εκατ. έναντι €-3.350,0 εκατ. τον Μάιο του 2024, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε €1.058,2 εκατ. ή 31,6%.

sebe-1_bc2fb.jpg

Όταν εξαιρούμε τα πετρελαιοειδή, παρατηρούνται αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €3.233,1 εκατ., έναντι €2.964,7 εκατ. τον Μάιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €268,4 εκατ. ή 9,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.560,2 εκατ., από €5.187,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά €372,8 εκατ. ή 7,2%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €-2.327,1 εκατ., έναντι €-2.222,7 εκατ. τον Μάιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά €104,4 εκατ. ή 4,7%.

Σε επίπεδο πενταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €20.157,0 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €901,8 εκατ. ή 4,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν ανήλθαν σε €21.058,8 εκατ.. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €33.563,8 εκατ. έναντι €35.460,6 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας μείωση κατά €1.896,8 εκατ. ή 5,3%. Ως εκ τούτου, το εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε στα €-13.406,8 εκατ. από €-14.401,8 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €995,0 εκατ. ή 6,9%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2025 ανήλθαν σε €15.669,1 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €856,7 εκατ. ή 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, οπότε και είχαν διαμορφωθεί σε €14.812,4 εκατ.. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €887,7 εκατ. ή 3,4%, φτάνοντας τα €26.964,8 εκατ. έναντι €26.077,1 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε οριακή επιδείνωση, με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στα €-11.295,7 εκατ., αυξημένο κατά €31,0 εκατ. ή 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €383,8 εκατ. (11,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και τα βιομηχανικά προϊόντα, με ενίσχυση €137,2 εκατ. (4,4%), καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, που αυξήθηκαν κατά €72,6 εκατ. (4,9%). Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η άνοδος στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος σημείωσε αύξηση €72,5 εκατ. ή 12,7%, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ όλων των κατηγοριών εκτός πετρελαιοειδών. Τα μηχανήματα–οχήματα κατέγραψαν αύξηση €44,3 εκατ. (2,2%), ενώ τα χημικά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά €35,6 εκατ. (1,3%). Οριακή άνοδος σημειώθηκε και στον κλάδο των λιπών–ελαίων (€22,2 εκατ., +4,9%), καθώς και στα μη ταξινομημένα προϊόντα (€3,7 εκατ., +8,7%). Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, με πτώση €1.657,6 εκατ. ή 25,2%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι εξαγωγές πρώτων υλών, οι οποίες μειώθηκαν κατά €14,9 εκατ. ή 2,0%.

sebe-2_e73d8.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 17:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Icap Crif Ratings: Διατήρησε το ΑΑ στην πιστοληπτική ικανότητα της Aegean
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Icap Crif Ratings: Διατήρησε το ΑΑ στην πιστοληπτική ικανότητα της Aegean

Εξωδικαστική συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom Export
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξωδικαστική συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom Export

ΥΠΕΝ: Παροχή €80 εκατ. στους Δήμους με στόχο την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Παροχή €80 εκατ. στους Δήμους με στόχο την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου
Ειδήσεις

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα
Ειδήσεις

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι πλέον εξαγωγέας ενέργειας και όχι μόνο καταναλωτής

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία
Οικονομία

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
30/07/2026 - 23:11

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:55

Κυπριακό: Ο δρόμος προς την πενταμερή

Magazino
30/07/2026 - 22:24

Γιατί οι δύσκολες συζητήσεις μας εξαντλούν συναισθηματικά – Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης

Ειδήσεις
30/07/2026 - 22:12

Ισπανία: Σκηνές χάους στη Θέουτα μετά από μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο

Οικονομία
30/07/2026 - 22:07

Eurostat: Σε Ρουμανία και Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ