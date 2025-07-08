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Εξωδικαστική συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom Export
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:24 - 08 Ιουλ 2025

Εξωδικαστική συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom Export

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε σε εξωδικαστική συμφωνία με τη Gazprom Export, επιλύοντας συναινετικά τις διαφορές που είχαν ανακύψει μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία αποτελεί δικαίωση αλλά και αποτέλεσμα στοχευμένων, σταθερών και δυναμικών πρωτοβουλιών της διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας ήδη από το 2022.

Η ΔΕΠΑ τον Νοέμβριο του 2022 κατέθεσε αίτημα αναθεώρησης τιμής, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη σύμβαση στην GPE. Στις διαπραγματεύσεις που διήρκησαν όλο το 2023 δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί εμπορική λύση. Η ΔΕΠΑ, βλέποντας ότι δεν υπήρχε εκείνη την χρονική περίοδο λύση που να διασφαλίζει τα συμφέροντα της, κατέφυγε σε διεθνή διαιτησία τον Μάρτιο του 2024. Η Προσφυγή στην διαιτησία αλλά και η επιχειρηματολογία που κατέθεσε η ομάδα διαχείρισης της ΔΕΠΑ ( αποτελούμενη από στελέχη της εταιρίας αλλά και από διεθνούς κύρους συμβούλους ) οδήγησε την GPE τους τελευταίους μήνες στην επαναπροσέγγιση με την ΔΕΠΑ και την κατάθεση συμβιβαστικής πρότασης.

Με τη συμφωνία:

  • Διασφαλίζεται ανταγωνιστική τιμή προμήθειας για τα έτη 2025-2026, ενισχύοντας τη δυνατότητα της ΔΕΠΑ να υποστηρίξει το επιχειρηματικό και επενδυτικό της σχέδιο.
  • Επιλύονται πλήρως όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με απολήψεις ποσοτήτων από παρελθόντα έτη
  • Εξασφαλίζεται η συνέχιση της αδιάλειπτης προμήθειας φυσικού αερίου από τον βασικό προμηθευτή της ΔΕΠΑ τουλάχιστον έως τη λήξη της σύμβασης και σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Ε.Ε.
  • Αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο διακοπής ροής ή επιδείνωσης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, σε μια περίοδο διεθνούς γεωπολιτικής αστάθειας.

Η συμφωνία ενισχύει την ανθεκτικότητα της ενεργειακής τροφοδοσίας της εγχώριας αγοράς, λειτουργώντας σταθεροποιητικά σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια αγορά LNG.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας παραμένει προσηλωμένη στη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προμηθειών της και συνεχίζει τις σχετικές διαδικασίες με άλλους προμηθευτές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για διασφάλιση ευελιξίας, αξιοπιστίας και τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας.

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