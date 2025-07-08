Icap Crif Ratings: Διατήρησε το ΑΑ στην πιστοληπτική ικανότητα της Aegean

O Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Icap Crif Ratings, στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Aegean, διατήρησε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου) όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα.

Η ανακοίνωση γίνεται βάσει των υποχρεώσεων του από 28.02.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 200.000.000 ευρώ και του από 24.06.2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 250.000.000 ευρώ.