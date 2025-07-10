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ελίν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου – Πρόεδρος ο Μιχαήλ Οράτης
Επιχειρήσεις
13:49 - 10 Ιουλ 2025

ελίν: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου – Πρόεδρος ο Μιχαήλ Οράτης

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε, ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  της 3ης Ιουλίου 2025 αναφορικά με την εκλογή  μελών της Επιτροπής Ελέγχου της, η ως άνω Επιτροπή συνήλθε την ίδια ημέρα σε συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου και τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Κατά την ως άνω συνεδρίαση ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγη ομόφωνα, κατόπιν ψηφοφορίας, ο κος Οράτης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Μιχαήλ Οράτης του Αλεξάνδρου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

2. Βασιλική Ηλιοπούλου του Ιωάννη, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

3. Ευάγγελος Λαμπρόπουλος του Γεωργίου, μη μέλος του Δ.Σ (τρίτο, ανεξάρτητο πρόσωπο), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την διαδικασία υποβολής της σχετικής προτάσεώς του προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Ιουλίου 2025 περί συνθέσεως της Επιτροπής Ελέγχου, έχει διαπιστώσει ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα μέλη της Επιτροπής: α) έχουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία (Ενέργεια), β) πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας της εταιρίας β) πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επιπλέον, από τα προτεινόμενα μέλη τουλάχιστον ένα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα η κα Ηλιοπούλου Βασιλική διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης στην ΑΑΔΕ. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.elin.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 13:50
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