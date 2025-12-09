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ΕΛΙΝΟΙΛ: Παραίτηση μέλους από το ΔΣ και σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Ανακοινώσεις
18:38 - 09 Δεκ 2025

ΕΛΙΝΟΙΛ: Παραίτηση μέλους από το ΔΣ και σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Πολίτη από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων και τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιανουαρίου 2026 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε», σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην σημερινή του συνεδρίαση έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Πολίτη από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω επαυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 5 Ιανουαρίου 2026 με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού.

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