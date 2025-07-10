Καμπανάκι για την θαλάσσια ασφάλεια: Εκτίναξη 83% της πειρατείας στη Νοτιοανατολική Ασία

Σημαντική αύξηση, της τάξης του 83%, κατέγραψαν οι πειρατείες και οι ένοπλες ληστείες εναντίον πλοίων στη Νοτιοανατολική Ασία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Διαμοιρασμού Πληροφοριών της διακυβερνητικής ομάδας ReCAAP. Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο σημειώθηκαν 95 περιστατικά, έναντι μόλις 52 την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα περισσότερα συμβάντα εντοπίστηκαν στα Στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης, μια κρίσιμη για τη ναυσιπλοΐα περιοχή, την οποία η ReCAAP χαρακτηρίζει πλέον «περιοχή ανησυχίας». Στα συγκεκριμένα ύδατα καταγράφηκαν 80 επιθέσεις – τετραπλάσιες σε σχέση με τις 21 που είχαν σημειωθεί το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρότι η ένταση των περιστατικών δεν ήταν σοβαρή στις περισσότερες περιπτώσεις – με το 90% αυτών να μην προκαλούν τραυματισμούς σε μέλη πληρωμάτων – η αύξηση θεωρείται ανησυχητική. Οι περισσότερες επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η επιτήρηση των πληρωμάτων είναι πιο χαλαρή.

Το Κέντρο της ReCAAP διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις στοχοποίησης πλοίων βάσει σημαίας, ενώ τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν πλοία που κινούνταν με μικρή ταχύτητα και διέθεταν πληρώματα με περιορισμένα μέτρα επαγρύπνησης. Συχνά πρόκειται για σκάφη με χαμηλά έξαλα, που αποτελούν ευκολότερους στόχους για ανεπιθύμητες επιβιβάσεις.

Αν και στο 50% των επιθέσεων στα Στενά της Μαλάκα και της Σιγκαπούρης δεν εκλάπη τίποτα, στο 29% καταγράφηκε κλοπή μηχανολογικών ανταλλακτικών, ένδειξη ότι οι δράστες αναζητούν ό,τι μπορούν να εκποιήσουν άμεσα. Σύμφωνα με την ReCAAP, αυτό καταδεικνύει ότι οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες είναι πιθανότατα οι βασικές αιτίες που ωθούν άτομα να διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα, συχνά ρισκάροντας τη ζωή τους για μικρής αξίας αντικείμενα.

Η πλειονότητα των περιστατικών αφορούσε φορτηγά πλοία, ενώ σημαντικός αριθμός επιθέσεων καταγράφηκε και σε δεξαμενόπλοια. Το κέντρο σημείωσε ότι οι περισσότερες επιθέσεις εκδηλώθηκαν σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και περιορισμένο περιθώριο για ελιγμούς, κάτι που καθιστά τα πλοία ευάλωτα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Διαμοιρασμού Πληροφοριών της ReCAAP, Βιτζάι Ντ. Τσαφέκαρ, απηύθυνε έκκληση στις τοπικές αρχές να αυξήσουν την παρουσία τους στα σημεία όπου καταγράφονται επανειλημμένες επιθέσεις, ενώ προέτρεψε τους πλοιάρχους που διέρχονται τις περιοχές αυτές να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες, και να εφαρμόζουν μέτρα αποτροπής μη εξουσιοδοτημένων επιβιβάσεων.