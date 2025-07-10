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GenAI Empowered Educators: Ένα βήμα πιο κοντά στην εκπαίδευση του μέλλοντος
Τεχνολογία
13:45 - 10 Ιουλ 2025

GenAI Empowered Educators: Ένα βήμα πιο κοντά στην εκπαίδευση του μέλλοντος

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Η Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων», υποστήριξε το καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών “GenAI Empowered Educators”, το οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς από το The Tipping Point και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με εντυπωσιακή ανταπόκριση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Από το Κιλκίς, τη Λιβαδειά και τη Μεσσήνη, έως τη Λήμνο και την Κρήτη, 535 εκπαιδευτικοί, με πάνω από το 60% να προέρχεται από την περιφέρεια, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα λαμβάνοντας τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την αποτελεσματική και υπεύθυνη ενσωμάτωση των δυνατοτήτων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence – GenAI) στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Οι συμμετέχοντες/ουσες, εκ των οποίων 66,7% γυναίκες εκπαιδευτικοί, με ποσοστό ανώτερο του 70% να έχουν διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 16 ετών, καλλιέργησαν δεξιότητες και εξασκήθηκαν στην πράξη μέσα από τον συνδυασμό ασύγχρονης εκπαίδευσης με επιμορφωτικά βίντεο και σύγχρονων επιμορφώσεων. Επιπλέον, συνεργάστηκαν μεταξύ τους για τη βέλτιστη ενσωμάτωση των γνώσεων που έλαβαν στο εκπαιδευτικό τους έργο, με το 98,9% να δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμόσουν στην τάξη όσα έμαθαν στο πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί, μέσω του προγράμματος, προετοιμάστηκαν όχι μόνο για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού τους ρόλου, αλλά και για τη δημιουργία μιας υγιούς και ισορροπημένης σχέσης της νέας γενιάς με την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI). Αυτό έγινε εμφανές και στις δραστηριότητες που δημιούργησαν με τη βοήθεια GenAI εργαλείου, εμπλέκοντας περισσότερους/ες από 10.500 μαθητές/τριες στην υλοποίησή τους. Στόχος ήταν να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και συμπεριληπτικό για μεγαλύτερο μέρος μαθητών/τριών, με πολλούς/ές να ζητούν την επανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων με αντίστοιχη μορφή και περιεχόμενο. Υπογραμμίζεται ακόμα ότι μετά το πρόγραμμα, το 97,2% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την υποστήριξη των μαθητών/τριών τους στην υπεύθυνη χρήση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), ποσοστό που πριν ήταν μόλις 62,9%.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του, εκπαιδευτικός που συμμετείχε στο πρόγραμμα επισήμανε: «Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) παρουσιάστηκε όχι ως απειλή, αλλά ως εργαλείο ενδυνάμωσης του ρόλου του/της εκπαιδευτικού και υποστήριξης του/της μαθητή/τριας. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα και προσβάσιμα εργαλεία, είδα στην πράξη πώς μπορεί η ΤΝ να αξιοποιηθεί για να κάνω το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο προσωποποιημένο και πιο κοντά στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας».

Η ετοιμότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ελλάδα για ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών επιβεβαίωσε την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις που γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα (digital divide) και προετοιμάζουν τους/τις εκπαιδευτικούς για τις απαιτήσεις της εποχής. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, το πρόγραμμα GenAI Empowered Educators ανέδειξε τον κοινό στόχο των τριών φορέων, που το υλοποίησαν: να ενδυναμώσουν την εκπαιδευτική κοινότητα, σε μια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και εργαζόμαστε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, τονίζει: «Στην Πειραιώς, πιστεύουμε πως κάθε πρωτοβουλία που στηρίζει τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού και διευρύνει την πρόσβαση στη γνώση έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία. Το "GenAI Empowered Educators" πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σπυρίδων Δουκάκης επισημαίνει: «Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής επενδύουμε συστηματικά στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, προωθώντας τη δημιουργική και υπεύθυνη αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών. Το πρόγραμμα "GenAI Empowered Educators" αποτελεί παράδειγμα σύμπραξης, με απτό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική πράξη. Η ενσωμάτωση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία να διερευνήσουμε τρόπους ενίσχυσης της αυθεντικής μάθησης, της κριτικής σκέψης και της ενσυναίσθησης. Η ευρεία συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα αναδεικνύει ότι η καινοτομία στην εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων».

Τέλος, η Co-Founder & Director του The Tipping Point κα Αμαλία Κωνσταντακοπούλου, υπογραμμίζει: «Στο The Tipping Point, πιστεύουμε πως η εκπαίδευση είναι οι άνθρωποί της. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες, ώστε οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, όπου κι αν βρίσκονται, να βαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις και όχι πίσω από αυτές, πολλαπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις δυνατότητες εξέλιξης των νέων».

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