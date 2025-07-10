ΑΑΔΕ: Το Ψηφιακό Πελατολόγιο τώρα δωρεάν και από κινητό

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Ακόμη πιο εύκολη και γρήγορη γίνεται η διαδικασία καταχώρισης οχημάτων στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, με τη νέα δωρεάν εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Η εφαρμογή απλοποιεί ριζικά τη διαδικασία για τις υπόχρεες επιχειρήσεις, μειώνοντας τον χρόνο καταχώρισης σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα.

Τι αλλάζει στην πράξη:

Ο χρήστης σκανάρει την πινακίδα του οχήματος μέσω κινητής συσκευής. Η καρτέλα εργασιών ανοίγει αυτόματα. Με την ολοκλήρωση της εργασίας, ο χρήστης σκανάρει το QR code της απόδειξης ή το barcode του τιμολογίου και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Αν δεν πραγματοποιηθεί τελικά εργασία, αυτό καταγράφεται με επιλογές όπως «χωρίς επισκευή» ή «χωρίς βλάβη», αποτυπώνοντας με ακρίβεια την επίσκεψη του οχήματος.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα ERP, η εφαρμογή διασυνδέεται απευθείας με την ΑΑΔΕ, αντλώντας αυτόματα τα απαραίτητα δεδομένα — διευκολύνοντας περισσότερο την καταγραφή.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη, εντελώς δωρεάν, μέσω του myDATAapp για όλες τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.