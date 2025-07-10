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Μιχαηλίδου: Να γίνει συνείδηση η συμπερίληψη στο χώρο εργασίας
Πολιτική
17:33 - 10 Ιουλ 2025

Μιχαηλίδου: Να γίνει συνείδηση η συμπερίληψη στο χώρο εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Οικογενείας και Κοινωνικής Συνοχής  Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασε σε εκπροσώπους supermarket νέο πρόγραμμα για 80.000 υπαλλήλους με στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στην εργασία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Supermarket Ελλάδας, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας μιας νέας κουλτούρας συμπερίληψης και ισότητας στον χώρο εργασίας. Τόνισε ότι «οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν και να καλλιεργήσουν μια νέα κουλτούρα συμπερίληψης και ισότητας στον χώρο εργασίας» και ότι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, οφείλουν να συμβάλλουν στην οικοδόμηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ανοιχτού και προσβάσιμου για όλους.

Η κ. Μιχαηλίδου ανέδειξε ως κομβικής σημασίας το νέο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, το οποίο προβλέπει την εκπαίδευση 80.000 ιδιωτικών υπαλλήλων. Όπως επεσήμανε, η πρόσκληση του ΥΚΟΙΣΟ στο εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα με στοχευμένη ωφελούμενη ομάδα. Ειδικότερα, για όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία μια τρίωρη ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, προβλέπεται συμβολική αποζημίωση 100 ευρώ. «Το μεγάλο όφελος είναι η καλλιέργεια συνείδησης συμπερίληψης. Όφελος που ξεκινά από το χώρο εργασίας, διαχέεται στους εργαζόμενους, επικοινωνείται στο κοινό, αλλάζει την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Απευθυνόμενη στον πρόεδρο Αριστοτέλη Παντελιάδη και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι η σύγχρονη εργασιακή κουλτούρα οφείλει να ενισχύει έμπρακτα τις αρχές της συμπερίληψης και της ισότητας, ξεπερνώντας θεωρητικά και ιδεολογικά όρια. Όπως ανέφερε: «Η κατάργηση των διακρίσεων και των αποκλεισμών στον χώρο εργασίας πρέπει να είναι μια δυναμική πρακτική. Η ώθησή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική σας συνδρομή. Θέλουμε μαζί μας την Ένωση Supermarket Ελλάδας ως πρεσβευτή της επιμόρφωσης στη συμπερίληψη και την ισότητα. Θέτουμε στη διάθεσή σας διαδραστικά εργαλεία για τις δικές σας δραστικές ενέργειες».

Επιπλέον, η υπουργός ενημέρωσε ότι η πρόσκληση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έχει ήδη αναρτηθεί και λειτουργεί στην επίσημη πλατφόρμα inclusion.apps.gov.gr. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση και των δύο πλευρών να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο στα ζητήματα ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των εργαζομένων.

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