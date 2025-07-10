ΧΑ: Yψηλό έτους για 53η φορά - Άνω του 100% τα κέρδη για την Alpha Bank

To 2025, όπως κι αν καταλήξει χρηματιστηριακά, θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά των ρεκόρ!

Την Πέμπτη (10/7) καταγράφηκε η 8η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στον 9ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, με τον ΓΔ στις 1968 μονάδες (+0,34%) και με κορυφή στις 1973. Αυτό ήταν το 53ο νεότερο υψηλό έτους, στη διάρκεια του οποίου ο ΔΤΡ βρίσκεται στο +65% και για 1η φορά τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει συστημική τραπεζική μετοχή με κέρδη άνω του 100% (ΑΛΦΑ +104%)!

Η σημερινή συνεδρίαση πάντως ανήκει περισσότερο στον Aktr +6,3% με την εξαιρετική του εικόνα μετά από καιρό και το αναθεωρημένο guidance αλλά και τον όμιλο Βιοχάλκο με την ΒΙΟ +2,5%, την ΕΛΧΑ +2,1% και την Cener +0,9%.

Μικρή διαφοροποίηση μεταξύ τραπεζών με ΕΤΕ +3,3%, ΠΕΙΡ +2,1% και ΕΥΡΩΒ +1,5% ανοδικές και ΑΛΦΑ / Optima πτωτικές, απόλυτη ισορροπία στην αναλογία ανοδικών/πτωτικών στον Ftse με σχέση 12/12 και τον τζίρο σταθερά πάνω από τον μέσο όρο έτους στα 269 εκ.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,4%, ΟΠΑΠ +1% στις θετικές και ΕΛΠΕ -2,1%, ΜΠΕΛΑ -2,6%, ΣΑΡ -1,2% ΟΤΕ -1,1% στις καθοδικές στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ΑΒΑΞ +3,3% , ΛΑΒΙ +1% , ΦΡΛΚ +4,96% μετά και την έκθσεη της Eurobank Equities με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 5,7 ευρώ και ΟΤΟΕΛ +1,5% στην μεσαία (FTSEM 2846 +0.19%) που παραμένει με σημαντική υποαπόδοση σε σχέση με την υψηλή κεφαλαιοποίηση από την αρχή του χρόνου (-16%) και με τους επενδυτές να ψάχνουν για νέες επιλογές.

Νέο πράσινο 4ετές Ομόλογο από την ΕΤΕ με σημαντική υπερκάλυψη (>7χ) και τελικό επιτόκιο στο 3,15%.

Στις διεθνείς αγορές Dax & Nasdaq καταγράφουν ιστορικά υψηλά χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση για αυτοσυγκράτηση εν μέσω πιθανής όξυνσης των εμπορικών εντάσεων, με τις αγορές (και το ΧΑ) να ‘παραβλέπουν’ τις όποιες προβληματικές εξελίξεις (δασμοί, γεωπολιτικά, κα) ελέω της μεγάλης ρευστότητας που υπάρχει στο σύστημα και της ‘αναισθητοποίησης των επενδυτών’ σε αρνητικά νέα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης