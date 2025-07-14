Κτήμα Λαζαρίδη: Απόκτηση 7.024 μετοχών από την Ολυμπία Συμμετοχών

Την απόκτηση 7.024 μετοχών από την «Ολυμπία Συμμετοχών Μονοπρόσωπη ΑΕ», πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και Γεράσιμο Λαζαρίδη, ανακοίνωσε η εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ», τη Δευτέρα (14/7).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 14.07.2025, ανακοινώνει ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και Γεράσιμο Λαζαρίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, αντιστοίχως, προέβη στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας: