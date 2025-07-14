ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κτήμα Λαζαρίδη: Απόκτηση 7.024 μετοχών από την Ολυμπία Συμμετοχών
Ανακοινώσεις
11:08 - 14 Ιουλ 2025

Κτήμα Λαζαρίδη: Απόκτηση 7.024 μετοχών από την Ολυμπία Συμμετοχών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απόκτηση 7.024 μετοχών από την «Ολυμπία Συμμετοχών Μονοπρόσωπη ΑΕ», πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και Γεράσιμο Λαζαρίδη, ανακοίνωσε η εταιρεία «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ», τη Δευτέρα (14/7).  

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η εταιρία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 14.07.2025, ανακοινώνει ότι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πρόσωπο το οποίο έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και Γεράσιμο Λαζαρίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, αντιστοίχως, προέβη στις ακόλουθες αποκτήσεις μετοχών της Εταιρίας:

  • την 10.07.2025 απέκτησε συνολικά 3.832 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, σε τιμή 2,18 ευρώ ανά μετοχή, και
  • την 11.07.2025 απέκτησε συνολικά 3.192 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, σε τιμή 2,18 ευρώ ανά μετοχή.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Αγορά ιδίων μετοχών ύψους €4,26 εκατ.
Ανακοινώσεις

Eurobank: Αγορά ιδίων μετοχών ύψους €4,26 εκατ.

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές και ήπιες κινήσεις στην Ασία με το βλέμμα στο Bitcoin και τους δασμούς
Χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές και ήπιες κινήσεις στην Ασία με το βλέμμα στο Bitcoin και τους δασμούς

Λεξικό Gen Z: 11 φράσεις για «ψαγμένα» Αγγλικά
Magazino

Λεξικό Gen Z: 11 φράσεις για «ψαγμένα» Αγγλικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση
Αναλύσεις

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομίσματα
06/08/2026 - 13:18

Bitcoin: Οι ελπίδες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στηρίζουν την αγορά – Στάση αναμονής για το επόμενο ανοδικό βήμα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 13:13

Nέο ουκρανικό «χτύπημα» στη ρωσική ενδοχώρα – Στόχος δύο μεγάλα διυλιστήρια εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 12:57

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 12:30

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πολιτική
06/08/2026 - 12:07

Μητσοτάκης; Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ναυτιλία
06/08/2026 - 11:58

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Οικονομία
06/08/2026 - 11:47

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ