ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές παρά την απειλή δασμών από Τραμπ - Πτώση για την Ericsson
Χρηματιστήρια
10:58 - 15 Ιουλ 2025

Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές παρά την απειλή δασμών από Τραμπ - Πτώση για την Ericsson

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται γενικά ανοδικά λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης 15/7, παρά τις πρόσφατες απειλές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 30% σε ευρωπαϊκά προϊόντα τον επόμενο μήνα.

Με ήπια άνοδο κινούνται την Τρίτη ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις πιέσεις από τις εμπορικές εντάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου διευρύνεται και οι αγορές αναμένουν να δουν τη λύση που θα προτείνει η Ριβς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο περίπου 0,28% στις 548,36 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Οι περιφερειακές αγορές ανακάμπτουν μετά από μια κυρίως πτωτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, όταν οι επενδυτές αντέδρασαν στην αναφορά του Τραμπ περί ενδεχόμενων εμπορικών μέτρων.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,29% στις 24.235,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται κατά 0,24% υψηλότερα στις 7.826,75 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE ξεπέρασε τις 9.000 μονάδες καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,08% στις 9.003,14 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ αποτελεί την εξαίρεση στο ταμπλό σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,08% στις 14.029,50 μονάδες. Στον αντίποδα ο ιταλικός ΜΙΒ με κέρδη 0,08% κινείται στις 40.203,00 μονάδες.

Η μετοχή της Ericsson, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, κατέγραψε πτώση 3,9% στις πρώτες συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Παρότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 730 εκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι πωλήσεις ήταν ασθενέστερες από το αναμενόμενο, μόλις πάνω από 56 δισεκατομμύρια κορόνες.

«Είχαμε πολύ ισχυρούς αρνητικούς συναλλαγματικούς παράγοντες αυτό το τρίμηνο – σε ετήσια βάση επηρέασαν τις πωλήσεις μας κατά σχεδόν 5 δισ. κορόνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Börje Ekholm, στην εκπομπή “Europe Early Edition” του CNBC την Τρίτη.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η ανακοίνωση της Rio Tinto ότι ο Σάιμον Τροτ θα διαδεχθεί τον Γιάκομπ Στάουσχολμ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του μεταλλευτικού κολοσσού. Ο Τροτ είναι σήμερα επικεφαλής της μονάδας σιδηρομεταλλεύματος της εταιρείας.

Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Τροτ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εταιρείας: «Με τα εξαιρετικά μας περιουσιακά στοιχεία και το ανθρώπινο δυναμικό μας σε όλο τον κόσμο, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 11:12
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τηλεδιάσκεψη για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νέα τηλεδιάσκεψη για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου

Νέα ψηφιακή υπηρεσία στο enexyra.ktimatologio.gr: Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων
Ακίνητα

Νέα ψηφιακή υπηρεσία στο enexyra.ktimatologio.gr: Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεχύρων

Το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την εξαγορά του Eden στην Κύπρο
Υγεία

Το ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε την εξαγορά του Eden στην Κύπρο

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν προανακριτική για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο Βορίδης και Αυγενάκης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ζητούν προανακριτική για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο Βορίδης και Αυγενάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:05

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/08/2026 - 12:59

«Άλμα» 26,3% στις εξαγωγές τον Ιούνιο – Μειωμένο κατά 18,1% το εμπορικό έλλειμμα

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 12:38

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από υγεία και τεχνολογία

Ναυτιλία
07/08/2026 - 12:38

Στο μικροσκόπιο της Κίνας τα πλοία με σημαία Παναμά – Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία

Πολιτική
07/08/2026 - 12:30

«Ανολοκλήρωτα έργα» καταγγέλλει ο Παύλος Χρηστίδης μετά από αυτοψία στο εργοτάξιο του Ιλισσού

Οικονομία
07/08/2026 - 12:30

Πληθωρισμός 3,4% τον Ιούλιο, με αύξηση 22,1% στο πετρέλαιο κίνησης και 13,3% στη βενζίνη

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:17

Η Meta καλείται να καταβάλει $567 εκατ. σε υπόθεση για την προστασία των παιδιών στο Νέο Μεξικό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
07/08/2026 - 12:10

Citi: Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς – Στα €11,40 η νέα τιμή-στόχος

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 12:04

CSG: Άλμα 17,2% στα έσοδα εξαμήνου – Στα €46 δισ. το ανεκτέλεστο συμβάσεων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:59

«Υπερβολική» η DOGE του Μασκ - Δεν εξοικονόμησε όσες δαπάνες ισχυριζόταν

Τεχνολογία
07/08/2026 - 11:43

ChatGPT, Claude, Copilot και Gemini, είναι ασφαλή για καθημερινή χρήση - Πού βρίσκονται οι κίνδυνοι

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 11:33

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

Magazino
07/08/2026 - 11:30

Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία νέος συνθέτης των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:26

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Έφηβος σκότωσε τον παππού και τη γιαγιά του πριν ανοίξει πυρ σε σχολείο

Υγεία
07/08/2026 - 11:24

Tanmaxxing: To trend που στέλνει τη Gen Z στον ήλιο χωρίς αντηλιακό

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:12

Αμερικανική προειδοποίηση για κίνηση του Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 11:05

Τουλάχιστον 1.500 έλεγχοι σε 300 παραλίες – Πρόστιμα έως €73.000 για αυθαίρετες καταλήψεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 10:55

Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Υπογράφηκε η ΚΥΑ – Τι αλλάζει σε ξενοδοχεία και δόμηση

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/08/2026 - 10:49

Όταν η ισχύς υπερισχύει της οικονομίας

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 10:47

Τελικά, οι δημοσκοπήσεις κρίνουν (σχεδόν) τα πάντα

Πολιτική
07/08/2026 - 10:34

Χατζηδάκης: Άκυρες οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται – Τι προβλέπει ο νόμος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/08/2026 - 10:26

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/08/2026 - 10:10

Βοιωτία: Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Στυλίδας και ακόμη δύο άτομα για τη μεγάλη φωτιά

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 10:02

Allianz: Κέρδη-ρεκόρ στο β’ τρίμηνο με «όχημα» ασφάλειες και επενδύσεις

Αναλύσεις
07/08/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Οικονομία
07/08/2026 - 09:35

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Ναυτιλία
07/08/2026 - 09:27

Πεσμένη η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ – Μόλις 33 πλοία αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:19

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 09:14

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

Ειδήσεις
07/08/2026 - 09:04

Υπόθεση Marfin: Σε ανακριτή και εισαγγελέα η 46χρονη συλληφθείσα – Για τι κατηγορείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ