Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές παρά την απειλή δασμών από Τραμπ - Πτώση για την Ericsson

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται γενικά ανοδικά λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης της Τρίτης 15/7, παρά τις πρόσφατες απειλές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 30% σε ευρωπαϊκά προϊόντα τον επόμενο μήνα.

Με ήπια άνοδο κινούνται την Τρίτη ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές ζυγίζουν τις πιέσεις από τις εμπορικές εντάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Επιπλέον, το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου διευρύνεται και οι αγορές αναμένουν να δουν τη λύση που θα προτείνει η Ριβς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο περίπου 0,28% στις 548,36 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος.

Οι περιφερειακές αγορές ανακάμπτουν μετά από μια κυρίως πτωτική συνεδρίαση τη Δευτέρα, όταν οι επενδυτές αντέδρασαν στην αναφορά του Τραμπ περί ενδεχόμενων εμπορικών μέτρων.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,29% στις 24.235,50 μονάδες και ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται κατά 0,24% υψηλότερα στις 7.826,75 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE ξεπέρασε τις 9.000 μονάδες καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,08% στις 9.003,14 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ αποτελεί την εξαίρεση στο ταμπλό σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,08% στις 14.029,50 μονάδες. Στον αντίποδα ο ιταλικός ΜΙΒ με κέρδη 0,08% κινείται στις 40.203,00 μονάδες.

Η μετοχή της Ericsson, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Στοκχόλμης, κατέγραψε πτώση 3,9% στις πρώτες συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Παρότι τα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 730 εκατομμύρια δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι πωλήσεις ήταν ασθενέστερες από το αναμενόμενο, μόλις πάνω από 56 δισεκατομμύρια κορόνες.

«Είχαμε πολύ ισχυρούς αρνητικούς συναλλαγματικούς παράγοντες αυτό το τρίμηνο – σε ετήσια βάση επηρέασαν τις πωλήσεις μας κατά σχεδόν 5 δισ. κορόνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Börje Ekholm, στην εκπομπή “Europe Early Edition” του CNBC την Τρίτη.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η ανακοίνωση της Rio Tinto ότι ο Σάιμον Τροτ θα διαδεχθεί τον Γιάκομπ Στάουσχολμ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του μεταλλευτικού κολοσσού. Ο Τροτ είναι σήμερα επικεφαλής της μονάδας σιδηρομεταλλεύματος της εταιρείας.

Σε δήλωσή του την Τρίτη, ο Τροτ εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον της εταιρείας: «Με τα εξαιρετικά μας περιουσιακά στοιχεία και το ανθρώπινο δυναμικό μας σε όλο τον κόσμο, είμαστε σε εξαιρετική θέση για να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας».