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Νέα τηλεδιάσκεψη για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:36 - 15 Ιουλ 2025

Νέα τηλεδιάσκεψη για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου

Γιώργος Αλεξάκης
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Εν αναμονή των αποτελεσμάτων και της σημερινής τηλεδιάσκεψης των εμπλεκόμενων μερών για την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης- Κύπρου, υπό την προεδρία της Κομισιόν είναι η Αθήνα.

Η σημερινή συζήτηση έρχεται σε συνέχεια αυτής της περασμένης Τρίτης όπου έγινε μια επισκόπηση της όλης πορείας αλλά δεν κατέληξε σε απτά αποτελέσματα. Στο μεταξύ ήδη, όπως αναφέρεται, ο ΑΔΜΗΕ έχει ενημερώσει γραπτώς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου για ό,τι έχει θέσει και χρήζει διευκρίνισης για την τεκμηρίωση των δαπανών που καλείται να εγκρίνει, ώστε να επιταχύνει τις αποφάσεις για έγκριση του επιτρεπόμενου εσόδου.

Υπενθυμίζεται ο Κύπριος Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, στους “Διαλόγους της Νισύρου” πριν λίγες μέρες, ανέφερε ότι εντός των επομένων ημερών η Κύπρος θα εγκρίνει μέσω της ΡΑΕΚ τα πρώτα 25 εκατ ευρώ για τον Great Sea.

Πάντως με βάση τις δημόσιες δηλώσεις παραμένει η ισχυρή πολιτική βούληση για τη στήριξη του project.

Πριν λίγες μέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής τόνισε και πάλι ότι: «Εμείς έχουμε καταστήσει σαφές ότι δίχως ασφαλές ρυθμιστικό περιβάλλον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε για το έργο αυτό. Έχουμε αποδείξει την επιμονή μας στο έργο, που θεωρώ ότι είναι και εθνικός στόχος, επενδύοντας ήδη 250 εκατ. ευρώ. Στο εξής θα πρέπει οι ρυθμιστικές αρχές, ιδίως της Κύπρου, να αποδείξουν στην πράξη ότι στηρίζουν το έργο. Τότε θα συνεχίσουμε και εμείς τις αποπληρωμές».

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