Καφούνης: Η ανάπτυξη περνά μέσα από την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ο εξαιρετικά κρίσιμος ρόλος της σύγχρονης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην πλήρη και επιτυχημένη μετάβαση των επιχειρήσεων στη ψηφιακή εποχή αποτέλεσε το κυρίαρχο θέμα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες, την Τρίτη 15 Ιουλίου, αντιπροσωπείας της ΕΣΕΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Καφούνη με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Βλάση.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της πολύπλευρης συνεργασίας που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η Συνομοσπονδία με το Υπουργείο Παιδείας. Συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου η κα Όλγα Καφετζοπούλου, Γεν. Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και από πλευράς ΕΣΕΕ ο κ. Δημήτρης Πρίφτης, Διευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ) και η κα Βάλια Αρανίτου, Επιστημονική Διευθύντρια του Ινστιτούτου της Συνομοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ σημείωσε πως έχουν παρατηρηθεί σημαντικές βελτιώσεις στην Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, αν και στην αγορά εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Εξέφρασε δε την πρόθεση της ΕΣΕΕ να συνδράμει μέσω του ΚΑΕΛΕ και του Ινστιτούτου σε στοχευμένες ενέργειες αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο του Εμπορίου.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε:

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την ΕΣΕΕ για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας! Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται στην καρδιά των προσπαθειών μας για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό ανάπτυξης δεξιοτήτων. Με την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει, προχωράμε σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στα επαγγελματικά περιγράμματα, το περιεχόμενο της κατάρτισης, αλλά και την ουσιαστική ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση να οδηγεί σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις.».

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης δήλωσε:

«Οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς, στους οποίους δυστυχώς, δεν μπορεί να ανταποκριθεί το υπάρχον πλαίσιο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ παράλληλα βλέπουμε σημαντικές βελτιώσεις σε πολλά υποσυστήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Οι νέες δεξιότητες είναι το «κλειδί» της ψηφιακής εποχής, αλλά χιλιάδες ΜμΕ ακόμα το ψάχνουν ή δεν έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν. Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τις πολύ μικρές και ευάλωτες επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στους κλάδους της οικονομίας με χαμηλό δείκτη ψηφιακής ωριμότητας. Οφείλουμε, σε κάθε περίπτωση να πιστώσουμε στην ηγεσία του Υπ. Παιδείας πως το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι ίσως σήμερα το πιο ουσιαστικό παράδειγμα τριμερούς κοινωνικού διαλόγου στη δημόσια διοίκηση και αποτελεί το πεδίο στο οποίο μπορούμε από κοινού να βρούμε ουσιαστικές λύσεις».

Οι δύο πλευρές συνομολόγησαν την πρόθεσή τους για επέκταση της συνεργασίας τους σε θεσμικό και εταιρικό επίπεδο και τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να συνδράμουν αποφασιστικά στα ζητήματα των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.