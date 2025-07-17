Νέα καθήκοντα στην TÜV NORD Ελλάδας αναλαμβάνει η κα Ταρσή Γιαννούλη

Η TÜV NORD Ελλάδας ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάληψη των καθηκόντων Vice President Medical Devices/Health, από την κυρία Ταρσή Γιαννούλη, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2025.

Η κα Ταρσή Γιαννούλη (Physics BSc, Biomedical Engineering MSc), διαθέτει μακρά εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση στην αξιολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων με βάση τις ισχύουσες Οδηγίες και Κανονισμούς της Ε.Ε. έχοντας επιπλέον εμπειρία στη Διοίκηση Κοινοποιημένου Οργανισμού.

Από τις αρχές του 2021 ανέλαβε τη θέση της Deputy Vice President Medical Devices/Health στον Οργανισμό μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη και ανάπτυξη, τόσο της Διεύθυνσης Medical Devices/Health της TÜV NORD Ελλάδας, όσο και του Medical Device International και ιδιαίτερα του Κοινοποιημένου Οργανισμού TÜV Nord Cert (0044), σε επίπεδο Ομίλου.

Στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων της, θα συνεχίσει να ηγείται στρατηγικών δράσεων και να υποστηρίζει επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε:

Κανονισμούς MDR (EU) 2017/745 & MDD 93/42/EEC Διεθνή πρότυπα ποιότητας: EN ISO 13485, EN ISO 9001, EN 15224 CE Marking & αξιολόγηση Τεχνικών Φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας στις ρυθμιστικές απαιτήσεις

Η κα Γιαννούλη διαδέχεται τον κ. Γιώργο Μελαχροινό, ο οποίος υπήρξε ο ιδρυτής και βασικός πυλώνας της Διεύθυνσης Medical Devices/Health, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε τα καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου Θεσσαλονίκης και είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Συστημάτων. Η συνεργασία του κ. Μελαχροινού με τη Διεύθυνση Medical Devices/Health θα παραμείνει στενή και ουσιαστική.

Η Διοίκηση της TÜV NORD Ελλάδας συγχαίρει θερμά την κα Γιαννούλη και της εύχεται κάθε επιτυχία στη νέα της θέση.