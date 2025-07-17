WSJ: Ο πιλότος της Air India διέκοψε την τροφοδοσία με καύσιμα!

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου Boeing 787 της Air India τον περασμένο μήνα στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, βάζοντας στο επίκεντρο τον κυβερνήτη του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, ηχογραφημένος διάλογος, στο μαύρο κουτί, ανάμεσα στους δυο χειριστές του αεροσκάφους της Air India, αποδεικνύει πως ο κυβερνήτης, που ήταν ο πιο έμπειρος από τους δυο πιλότους στο πιλοτήριο, ήταν αυτός που διέκοψε την τροφοδοσία των κινητήρων με καύσιμα.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται πηγές της στις ΗΠΑ, ενήμερες για την αρχική αποτίμηση όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί για το δυστύχημα αυτό, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους, επιβαίνοντες στο 787 και ανθρώπους στο έδαφος, τη 12η Ιουνίου.

Ο διάλογος που δημοσιεύει η εφημερίδα

Ο συγκυβερνήτης, στο πηδάλιο του 787, ρώτησε τον πολύ έμπειρο κυβερνήτη γιατί γύρισε τους διακόπτες που ρύθμιζαν την τροφοδοσία των δυο κινητήρων στη θέση «διακοπή» (cutoff), δευτερόλεπτα αφού το αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων, που θα εκτελούσε πτήση προς το Λονδίνο, απογειώθηκε από τον διάδρομο, κατά το δημοσίευμα.

Συγκυβερνήτης ήταν ο 32χρονος Κλάιβ Κούντερ, με πτητική εμπειρία 3.403 ωρών, ενώ κυβερνήτης ήταν ο 56χρονος Σουμίτ Σαμπαουάλ, με πτητική εμπειρία 15.638 ωρών.

Καθώς ήταν ο πιλότος που πετούσε ενεργά, ο Κούντερ πιθανότατα θα είχε απασχολημένα τα χέρια του τραβώντας προς τα πίσω τα χειριστήρια του Boeing σε αυτό το στάδιο της πτήσης, σύμφωνα με Αμερικανούς πιλότους που έχουν δει την έκθεση των ινδικών αρχών. Ο Σαμπαουάλ, ως ο πιλότος που παρακολουθούσε, είναι πιο πιθανό να είχε τα χέρια του ελεύθερα καθώς επέβλεπε την επιχείρηση.

Οι διακόπτες κατέβηκαν διαδοχικά, με διαφορά ενός δευτερολέπτου, σύμφωνα με την αναφορά. Περίπου 10 δευτερόλεπτα αργότερα, και οι δύο διακόπτες ενεργοποιήθηκαν ξανά ωστόσο δεν στάθηκε δυνατό να αποφευχθή το δυστύχημα και το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τους οποίους επικαλέστηκε η WSJ εκτίμησαν πως η διακοπή της τροφοδοσίας των κινητήρων με καύσιμα θα μπορούσε να είναι εσκεμμένη ενέργεια, κρίνοντας πως πιθανόν η έρευνα πρέπει πλέον να αποκτήσει εγκληματολογικό χαρακτήρα. Υπάρχουν δε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως ο έμπειρος πιλότος έπασχε από κατάθλιψη.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Air India Κάμπελ Ουίλσον κάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα να μην εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα από το προκαταρκτικό πόρισμα και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, τονίζοντας πως η έρευνα ακόμη «απέχει πολύ» από το να έχει ολοκληρωθεί.

Οι έρευνες για τα αεροπορικά δυστυχήματα συχνά διαρκούν πάνω έναν χρόνο ή περισσότερο· επιπλέον, είναι γενικά δύσκολο να εξακριβωθεί οποιαδήποτε εσκεμμένη ενέργεια για την πρόκληση δυστυχήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικοί μιας χώρας διαφωνούν με τα συμπεράσματα αυτών άλλης, σημείωσε η εφημερίδα.

Το προκαταρκτικό πόρισμα

Κατά το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας για το δυστύχημα, που έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο η ινδική υπηρεσία έρευνας αεροπορικών δυστυχημάτων (AAIB), το επιβατικό αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων είχε αναπτύξει ταχύτητα 180 κόμβων (333 χιλιομέτρων ανά ώρα) κι είχε μόλις απογειωθεί όταν οι διακόπτες τροφοδοσίας των δυο κινητήρων γυρίστηκαν από τη θέση «λειτουργία» («run») στη θέση «διακοπή» («cutoff»), με διαφορά ενός δευτερολέπτου ο ένας από τον άλλο. Στο κείμενο δεν διευκρινίζεται από ποιον.

Οι κινητήρες αμέσως έχασαν κάθε ισχύ.

Το προκαταρκτικό πόρισμα δεν απέδωσε ευθύνες για το δυστύχημα, ωστόσο τόνισε πως ο ένας από τους πιλότους ρώτησε τον άλλο γιατί σταμάτησε την τροφοδοσία των κινητήρων με καύσιμα και ο άλλος του απάντησε πως δεν το είχε κάνει.

Το αεροπλάνο έχασε ύψος κι έπεσε πάνω σε κτίρια μέσα σε μισό λεπτό.

Υπενθυμίζεται ότι με την συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους 241 άνθρωποι που επέβαιναν στη μοιραία πτήση με κατεύθυνση το Λονδίνο, ενώ επέζησε μόλις ένας επιβάτης. Οι ινδικές Αρχές είχαν ταυτοποιήσει επίσης 19 θύματα στο έδαφος, αφού το αεροσκάφος προσέκρουσε πάνω σε κτήρια πλησίον του αεροδρομίου.