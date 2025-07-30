Κεραμέως: Πρόσκληση στους κοινωνικούς εταίρους για προτάσεις ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, απηύθυνε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου, επιστολή προς όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, καλώντας τους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η επιστολή απεστάλη σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου διαβούλευσης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Το συντονισμό της διαδικασίας είχε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Υπουργείου για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον ν. 5163/2024.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, πρόθεση του Υπουργείου είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης που θα στηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και ενίσχυση των συλλογικών μηχανισμών ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων. «Η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης κρίνεται καθοριστική για την ουσιαστικότητα και βιωσιμότητά του» τονίζεται.

Στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους παρέχεται χρονικό περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 για να υποβάλουν εγγράφως τις προτάσεις, απόψεις και εισηγήσεις τους, ιδίως, σχετικά με:

Μέτρα για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Κίνητρα ή υποστηρικτικά εργαλεία προς τους κοινωνικούς εταίρους.

Προτάσεις για θεσμικές παρεμβάσεις ή βελτιώσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Ενέργειες ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και ενδυνάμωσης της κουλτούρας διαπραγμάτευσης εργαζομένων και εργοδοτών.

«Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή περαιτέρω συνεργασία, με γνώμονα τον κοινό μας στόχο για ένα πιο δίκαιο και λειτουργικό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων» καταλήγει στην επιστολή της η κα Κεραμέως.

