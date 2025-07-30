Τιμητική διάκριση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από την ESA για ιστορικό πείραμα διαστημικής επικοινωνίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης η τελετή βράβευσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), σε αναγνώριση της συμμετοχής του σε ένα πρωτοποριακό πείραμα διαστημικής επικοινωνίας.

Η διάκριση αφορά στην επιτυχημένη αποστολή επικοινωνίας με λέιζερ μεταξύ του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου Κορινθίας και διαστημοπλοίου που κατευθύνεται στον Άρη, στο πλαίσιο της αποστολής «ΨΥΧΗ - Psyche» της NASA. Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων άγγιζε τα 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα, καθιστώντας την αποστολή το βαθύτερο δείγμα ευρυζωνικής ζεύξης στο διάστημα μέχρι σήμερα.

Το σήμα στάλθηκε από τη Γη και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε στο διαστημόπλοιο, το οποίο ανταπέδωσε την επικοινωνία με επιτυχία, με την απάντηση να λαμβάνεται από το Αστεροσκοπείο Χελμού. Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη NASA και την ESA, και επιβεβαιώνει τη δυναμική συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς επιστημονικές και διαστημικές εξελίξεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισήμανε πως «η επιστήμη και η καινοτομία είναι το θεμέλιο μιας ανάπτυξης που αντέχει στον χρόνο, που δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η σημερινή εκδήλωση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή καινοτομία, όταν επενδύει στο ταλέντο, στην επιστήμη και στη διεθνή συνεργασία. Είναι και μια υπενθύμιση ότι όταν στην Ευρώπη ενώνουμε δυνάμεις με κοινό όραμα, μπορούμε να κατακτήσουμε όχι μόνο νέες τεχνολογικές κορυφές, αλλά και νέους ορίζοντες συνεννόησης, αμοιβαίας στήριξης και κοινής προόδου», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ευρωπαϊκή διάσταση της επιτυχίας, τονίζοντας ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αποτελεί πολύτιμο στρατηγικό εταίρο για τη χώρα μας. Ανέφερε, επίσης, ότι η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον επιστημονικό και τεχνολογικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζουμε έμπρακτα τη δημιουργική ερευνητική δραστηριότητα, για να ενισχύσουμε τις γέφυρες συνεργασίας με κορυφαίους διεθνείς φορείς, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει ακόμη πιο ενεργά στα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του νέου ψηφιακού και διαστημικού μέλλοντος», σημείωσε, κάνοντας λόγο για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, αύξηση της χρηματοδότησης για την Έρευνα και Καινοτομία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι «η Ελλάδα επιδιώκει ενεργά να αποτελέσει πυλώνα καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με νέες υποδομές, ισχυρές συνεργασίες και ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, θέλουμε η πατρίδα μας να γίνει κόμβος επιστημονικής δημιουργίας, να προσελκύσει επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και να στηρίξει την επόμενη γενιά ερευνητών», επισήμανε. Κλείνοντας, ο υπουργός χαρακτήρισε τους επιστήμονές μας ως παράδειγμα που εμπνέει τη νέα γενιά προκειμένου να πιστέψει στις δυνατότητές της και να χτίσει το μέλλον της εδώ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε: «Όπως συχνά λέγεται ο ουρανός μπορεί να είναι το όριο, αλλά για τη δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ο ουρανός με την ευρύτερη έννοια είναι μόνο η αρχή. Αυτές τις ημέρες στο Αστεροσκοπείο Κρυoνερίου έγινε κάτι πραγματικά συναρπαστικό. Καταφέραμε με τη συνεργασία της ESA να επικοινωνήσουμε με ένα διαστημικό σκάφος 300 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Το οπτικό σήμα λέιζερ από το Κρυονέρι έκανε περίπου 16 λεπτά να φτάσει στο διαστημικό σκάφος και άλλα 16 λεπτά να επιστρέψει και να συλλεχθεί από το τηλεσκόπιο στον Χελμό. Το επίτευγμα αυτό από μόνο του προκαλεί δέος και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον τομέα του διαστήματος. Με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, την εγχώρια επιστημονική κοινότητα, χτίζουμε ένα καινούργιο μέλλον στο διάστημα, εκεί όπου μεταφέρεται πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας, της γνώσης και της επιστήμης.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ύψους 200 εκατ. ευρώ, αποκτούμε δορυφόρους που θα προσφέρουν κρίσιμα δεδομένα για σημαντικούς τομείς, όπως η πολιτική προστασία και η κλιματική αλλαγή. Ήδη εκτοξεύθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ο πρώτος 100% ελληνικής κατασκευής δορυφόρος, ένα ορόσημο για την εγχώρια καινοτομία και τεχνογνωσία. Με το πρόγραμμα GreekObs2OGS, εξοπλίζουμε με νέα οπτικά τερματικά και αναβαθμίζουμε τρία ελληνικά αστεροσκοπεία σε Οπτικούς Επίγειους Σταθμούς, εξασφαλίζοντας ασφαλείς επικοινωνίες με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς μέσω τεχνολογίας λέιζερ. Αποκτούμε για πρώτη φορά τη δική μας δύναμη στο διάστημα, δυνατότητες που στο παρελθόν δεν είχαμε και σημαντικές ευκαιρίες για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα επενδύει στην πρωτοποριακή έρευνα στην πράξη. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας και εργαστήκαμε συντονισμένα με τις ομάδες της NASA και της ESA στην αποστολή «Psyche», προσηλωμένοι στο στόχο: τη βαθύτερη ευρυζωνική ζεύξη στο διάστημα. Γεγονός που μπορεί να σημαίνει πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών, όσον αφορά την ασφάλεια, την ταχύτητα και τον όγκο δεδομένων. Γεγονός που μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας στις νέες διαστημικές τεχνολογίες επικοινωνιών. Ανοίγουμε νέους δρόμους για ένα αύριο όπου η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και να είναι ωφέλιμη για όλους».

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε πως «πίσω από αυτήν την επιτυχία υπάρχει μια σκληρή δουλειά τεσσάρων ετών και μια στρατηγική συνεργασία με την ESA. Είναι στιγμές που σε συγκινούν, ως άνθρωπο, γιατί βλέπεις ότι γίνεται ένα μεγάλο άλμα μπροστά», είπε χαρακτηριστικά.

Η επικεφαλής Μηχανικής και Καινοτομίας Επίγειων Συστημάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Mariella Spada, χαρακτήρισε την επιτυχία του πειράματος ως «ορόσημο που είναι ταυτόχρονα τεχνικά εξαιρετικό και βαθιά συμβολικό». Ανέφερε πως η Ελλάδα είναι ιδανικά τοποθετημένη για να συμβάλει στο μέλλον του διαστημικού ίντερνετ, ενώ ευχαρίστησε θερμά την ηγεσία και το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου για τη συνεισφορά τους σε ένα εγχείρημα που, όπως ανέφερε, «συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος των διαστημικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής».