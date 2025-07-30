Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές ενόψει Fed
Χρηματιστήρια
19:29 - 30 Ιουλ 2025

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουλίου, στις ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε ήπια πτώση 0,02% και διαμορφώθηκε στις 550,24 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανέβηκε κατά 0,23% στις 24.272,65 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,01% στις 9.136,94 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,06% στις 7.861,96 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 1,03% και βρίσκεται στις 41.817,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,22% στις 14.379,90 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έχασε 0,34% και έκλεισε στις 7.661,89 μονάδες.

Η οικονομία της ευρωζώνης σημείωσε αύξηση 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την Eurostat, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για μηδενική ανάπτυξη.

Στα εταιρικά νέα, οι μετοχές της δανικής φαρμακευτικής Novo Nordisk συνέχισαν να σημειώνουν απώλειες μετά την απότομη πτώση της Τρίτης (29/7).

Ακόμα, ο Όμιλος Prada ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου, χάρη στη συνεχιζόμενη ζήτηση για τη δημοφιλή μάρκα Miu Miu.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 19:28
