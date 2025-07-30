Ηνωμένο Βασίλειο: Τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων
19:57 - 30 Ιουλ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Τεχνικό πρόβλημα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων

Reporter.gr Newsroom
Οι αναχωρήσεις από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου διακόπηκαν την Τετάρτη (30/7), εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που επηρέασε το σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις από διάφορα αεροδρόμια της χώρας. 

Αεροδρόμια σε όλη τη Βρετανία – συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων του Εδιμβούργου στη Σκωτία, του Νιούκαστλ στη βόρεια Αγγλία και του Γκάτγουικ στο Λονδίνο – ανακοίνωσαν στην πλατφόρμα «X» ότι οι πτήσεις από τους κόμβους μεταφοράς τους είχαν ανασταλεί. Ακόμα, περισσότερα αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις τους είχαν καθυστερήσει.

Oι πτήσεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσαν να προσγειωθούν κανονικά, σύμφωνα με το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Ο ιστότοπος παρακολούθησης Flightradar24 έδειξε ότι σε κάποιο σημείο δεν απογειωνόταν καμία πτήση από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και αργότερα παρατηρήθηκαν αεροπλάνα να απογειώνονται.

Σύμφωνα με το CNN, οι πτήσεις επηρεάστηκαν μετά από «τεχνικό πρόβλημα» που αντιμετώπισε το κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που ελέγχει 200.000 τετραγωνικά μίλια εναέριου χώρου, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της χώρας. Οι μηχανικοί κατάφεραν να αποκαταστήσουν γρήγορα το σύστημα που είχε επηρεαστεί, πρόσθεσε αργότερα.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αεροπορικές εταιρείες και τους πελάτες των αεροδρομίων για να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που αυτό προκάλεσε», δήλωσε η NATS.

