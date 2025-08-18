Το Αχίλλειο Μουσείο «ζωντανεύει» με σύγχρονες ψηφιακές ξεναγήσεις

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους επισκέπτες των κήπων του Αχιλλείου Μουσείου, μέσα από νέες ψηφιακές εγκαταστάσεις και προσεγμένες παραγωγές.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί τρία black booths, μία τριγωνική οθόνη και μια πολυγωνική κατασκευή με σύγχρονο σχεδιασμό, που πληροφορούν και ξεναγούν τους επισκέπτες στην ιστορία του Αχιλλείου Ανακτόρου, του κτιρίου και των δημιουργών του, μέσα από πέντε υψηλής αισθητικής video παραγωγές.

Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις προσφέρουν εκπαιδευτικές πληροφορίες και μεταφέρουν τους επισκέπτες σε μια άλλη εποχή: από την Αυτοκράτειρα Ελισσάβετ της Αυστρίας – γνωστή ως Σίσσυ, που δημιούργησε το Αχίλλειο ως προσωπικό της ησυχαστήριο – μέχρι τον Κάιζερ Γουλιέλμο ΙΙ, που το μεταμόρφωσε σε σύμβολο ισχύος.

Τα θεματικά ντοκιμαντέρ που προβάλλονται στις οθόνες, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων ηθοποιών όπως οι Νίκος Κουρής, Κόρα Καρβούνη, Αφροδίτη Δωρίτη και Βίκυ Παπαδοπούλου, ξεναγούν τους επισκέπτες στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και τις σύγχρονες χρήσεις του μνημείου. Παράλληλα, η τέχνη του Αχιλλείου, οι εσωτερικές τοιχογραφίες, τα έπιπλα και τα μοναδικά αγάλματα παρουσιάζονται με αναλυτικές πληροφορίες, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την πλήρη επαναλειτουργία του μουσείου.

Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την ανάδειξη του ανακτόρου, την προσέλκυση επισκεπτών και τη μετατροπή του σε σύγχρονο χώρο γνώσης και πολιτιστικής ανταλλαγής.