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Μέλισσα Κίκιζας: Διψήφιες επιδόσεις σε τζίρους, εξαγωγές – Επενδύσεις €5 εκατ. το 2024
Επιχειρήσεις
10:29 - 21 Αυγ 2025

Μέλισσα Κίκιζας: Διψήφιες επιδόσεις σε τζίρους, εξαγωγές – Επενδύσεις €5 εκατ. το 2024

Γιώργος Αλεξάκης
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Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27%, ανοίγοντας νέες αγορές και ενισχύοντας υφιστάμενες συνεργασίες.

Σε έντονα αναπτυξιακή πορεία βρίσκεται η «Μέλισσα Κίκιζας», καθώς το 2024 ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε στα 153,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,5% σε σχέση με το 2023. Η κερδοφορία ακολούθησε αντίστοιχη πορεία. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 8,5 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 8,2 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, έναντι 6,1 εκατ. ευρώ και 5,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2023.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27%, ανοίγοντας νέες αγορές και ενισχύοντας υφιστάμενες συνεργασίες. Στην εγχώρια αγορά, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, ξεχώρισε το λανσάρισμα του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Terra Creta. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, από 12 εκατ. ευρώ το 2023. Η εταιρεία επένδυσε πάνω από 5 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων της σε Λάρισα και Χανιά, ενώ οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 12,8%, ένδειξη ενεργοποίησης νέων παραγωγικών υποδομών.

Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 75,7 εκατ. ευρώ, από 68,5 εκατ. ευρώ το 2023, με προτεινόμενο μέρισμα 2 εκατ. ευρώ έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2023.

Η διοίκηση επισημαίνει πως το 2025 θα είναι εξίσου απαιτητικό, με αυξημένα κόστη παραγωγής (ενέργεια, μισθοί, μεταφορικά) και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, η αστάθεια στις διεθνείς αγορές λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και η κλιματική κρίση που επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή παραμένουν ανοιχτοί κίνδυνοι.

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