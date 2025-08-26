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Από την Αθήνα στο «κλαμπ των μεγάλων» – Η Metlen χτυπά την πόρτα του FTSE 100
Επιχειρήσεις
22:55 - 26 Αυγ 2025

Από την Αθήνα στο «κλαμπ των μεγάλων» – Η Metlen χτυπά την πόρτα του FTSE 100

Reporter.gr Newsroom
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Λιγότερο από έναν μήνα μετά τη μεταφορά της κύριας εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), η Metlen βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στον δείκτη FTSE 100, το «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως μεταδίδει το Bloomerg, με βάση την προκαταρκτική αναθεώρηση της σύνθεσης του δείκτη από την FTSE Russell, η Metlen αναμένεται να προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα αντικαθιστώντας την Taylor Wimpey Plc, η οποία είναι η μικρότερη σε αξία μετοχή του δείκτη αυτή τη στιγμή. Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen πραγματοποίησε την είσοδό της στο LSE στις 4 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τη μεταφορά της κύριας εισαγωγής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η κίνηση αυτή είχε ήδη προβλεφθεί από αρκετούς αναλυτές ως καταλύτης για την ταχεία είσοδό της στον FTSE 100. Με χρηματιστηριακή αξία περίπου 7 δισ. ευρώ (8,2 δισ. δολάρια), η Metlen αποτελεί μία από τις πρώτες εταιρείες που επωφελούνται από τους νέους κανόνες της FTSE Russell, οι οποίοι επιτρέπουν την ένταξη εταιρειών με μετοχές μη αποτιμημένες σε στερλίνες στους βασικούς της δείκτες.

Η πιθανή είσοδος στον FTSE 100 αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τη μετοχή της εταιρείας, καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τον συγκεκριμένο δείκτη θα είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν τη μετοχή της Metlen στα χαρτοφυλάκιά τους.

Αντίθετα, η Taylor Wimpey φαίνεται να οδεύει προς αποχώρηση από τον δείκτη, έπειτα από πτώση 19% στη μετοχή της από την αρχή του έτους, γεγονός που μείωσε τη χρηματιστηριακή της αξία στα 3,5 δισ. λίρες (4,7 δισ. δολάρια). Η μετοχή της εταιρείας υπέστη σημαντική πτώση τον περασμένο μήνα, καθώς ανακοινώθηκε ότι θα χρειαστεί να διαθέσει 222 εκατ. λίρες για την αποκατάσταση επικίνδυνων κατασκευών — ποσό σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη εκτίμηση.

Η Taylor Wimpey αναμένεται να μεταφερθεί στον δείκτη FTSE 250, μαζί με άλλες εταιρείες όπως η Johnson Service Group και η Oxford Biomedica, σύμφωνα με την ίδια προκαταρκτική αναθεώρηση. Αντίθετα, από τον FTSE 250 προβλέπεται να αποχωρήσουν οι Asos, Auction Technology Group και Bloomsbury Publishing.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 23:59
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