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Ημέρα Κεφαλαιαγορών 2025: Η THEON αποκαλύπτει το «THEON Next»
Επιχειρήσεις
17:05 - 01 Σεπ 2025

Ημέρα Κεφαλαιαγορών 2025: Η THEON αποκαλύπτει το «THEON Next»

Reporter.gr Newsroom
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Η Theon International Plc ανακοίνωσε νέες λεπτομέρειες για την επικείμενη Ημέρα Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day – CMD), όπου θα παρουσιάσει τη στρατηγική της και τους μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης, υπό τον τίτλο «THEON Next».  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, στην Αθήνα (Divani Apollon Palace & Thalasso). Την παρουσίαση θα αναλάβουν τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. μαζί με την ομάδα ηγεσίας και βασικά στελέχη του τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης. Η συμμετοχή θα είναι δυνατή τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, αποκλειστικά για επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου. Όλο το σχετικό υλικό και οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της εταιρείας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήματα εγγραφής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Όπως αναφέρει η THEON, η εταιρεία κατέχει ήδη ηγετική θέση στην τεχνολογία νυχτερινής όρασης, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες, και διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με καινοτόμα ηλεκτροοπτικά συστήματα. Το πρόσφατα αναπτυγμένο οικοσύστημα επαυξημένης πραγματικότητας A.R.M.E.D. ενίσχυσε τη θέση της στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία επενδύει δυναμικά και στα ηλεκτροοπτικά συστήματα για πλατφόρμες (επίγεια, θαλάσσια και σταθερά συστήματα), που ανοίγουν νέες αγορές και πηγές εσόδων.

Συνδυάζοντας εξαγορές, στοχευμένες επενδύσεις, συνεργασίες και προγράμματα συν-ανάπτυξης, η THEON επιταχύνει την ανάπτυξη των «συστημάτων στρατιώτη επόμενης γενιάς». Μέσα από το πρόγραμμα THEON Next και την εστίαση σε ψηφιακές λύσεις και εφαρμογές AR, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει κορυφαίους τεχνολογικούς εταίρους και να διαμορφώσει το μέλλον της επιχειρησιακής υπεροχής.

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