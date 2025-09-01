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Μονή Σινά: Κρίσιμη παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας με στόχο την εκτόνωση της κρίσης
Πολιτική
17:02 - 01 Σεπ 2025

Μονή Σινά: Κρίσιμη παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας με στόχο την εκτόνωση της κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα στη Μονή Σινά, με την ελληνική πολιτεία να καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Στο Σινά βρίσκεται ήδη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Καλαϊτζής, με αποστολή να διαμεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών: του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και ομάδας μοναχών που φέρονται να έχουν διαφωνίες για ζητήματα διοίκησης και λειτουργίας της ιστορικής Μονής και που βρίσκονται αποκλεισμένοι αυτή τη στιγμή. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη ομάδα μοναχών ως "πραξικοπηματίες".

Η παρουσία του εκπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης αποτελεί σαφή ένδειξη της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η κατάσταση, καθώς η Μονή της Αγίας Αικατερίνης αποτελεί όχι μόνο θρησκευτικό αλλά και πολιτιστικό σύμβολο με παγκόσμια ακτινοβολία.

Τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όσο και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, ζητώντας αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και σεβασμό προς την ιστορική αποστολή της Μονής.

Παράλληλα, έκκληση για ενότητα και πνεύμα συνεργασίας απηύθυνε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

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