ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γεωργιάδης: Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας καταγγέλλοντας απειλές για πυροβολισμό
Πολιτική
11:35 - 04 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας καταγγέλλοντας απειλές για πυροβολισμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας ακύρωσε την Πέμπτη (4/9)  ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, καταγέλλοντας, μέσω ανάρτησης στο Χ, ότι δέχτηκε απειλές ακόμη και για πυροβολισμό. 

Αναλυτικότερα:

«Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον να με καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων του αλλά να εγγυηθούν και την ασφάλεια μου. Στα Νοσοκομεία δεν πηγαίνω ούτε για να τσακώνομαι, ούτε για να με προπηλακίζουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, ούτε για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν. Κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά.

Λυπούμαι διότι πιστεύω ότι η επίσκεψη μου θα ήταν χρήσιμη για τον λαό της Δράμας και μπορεί από την επί τόπου παρουσία μου, να βρίσκαμε μία λύση που δεν έχουμε ακόμη σκεφθεί. Αλλά ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που οργάνωσαν όλα αυτά τα αίσχη.

Η περιοδεία μου συνεχίζεται».

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 11:39
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάκελος Κεντροαριστερά: Τα στοιχήματα του Ανδρουλάκη απέναντι στην πιθανή επιστροφή Τσίπρα
Πολιτική

Φάκελος Κεντροαριστερά: Τα στοιχήματα του Ανδρουλάκη απέναντι στην πιθανή επιστροφή Τσίπρα

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πιο ασφαλείς οι μετακινήσεις στον ΒΟΑΚ με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας

ΥΠΕΝ: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως περιοχή Natura 2000 και μέρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Περιβάλλον

ΥΠΕΝ: Η Πολύαιγος προστατεύεται ως περιοχή Natura 2000 και μέρος Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»
Πολιτική

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων
Ειδήσεις

Δημογλίδου για γυναικοκτονία στη Δράμα: Δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα
Ειδήσεις

Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε
Ειδήσεις

Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

Πολιτική
22/06/2026 - 11:50

Θεοδωρικάκος: To PosoKanei αποτελεί ένα αυτονόητο χρήσιμο μέτρο ενημέρωσης των καταναλωτών

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:37

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Η διαδικασία και το φαβορί για τη διαδοχή του

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 11:35

ΕΑΕΕ: Πάνω από 13.000 περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης εξακριβώθηκαν τη διετία 2023 - 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/06/2026 - 11:30

Γεμίσαμε μετανάστες

Ναυτιλία
22/06/2026 - 11:28

ΟΛΠ ΑΕ: Απονομή του σήματος διαφορετικότητας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 11:25

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 11:22

Διάκριση της Piraeus Factoring στα διεθνή FCI Awards 2026

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/06/2026 - 11:16

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita!

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 11:06

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή και Βρετανία

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 11:05

Premia: Επένδυση €250 εκατ. στον ξενοδοχειακό όμιλο Akti

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:50

Είναι η λύση για τα data centers, να τα στήσουμε στο διάστημα;

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:42

ICAP CRIF: Στο +2,4% τα έσοδα των Ιδιωτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:34

Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος και η Grivalia φέρνουν τη διεθνή αγωνιστική ιστιοπλοΐα στα ελληνικά νερά

Αναλύσεις
22/06/2026 - 10:32

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 10:25

MINOAN LINES: Επενδύει στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα το 2028

Άλλοι Αρθρογράφοι
22/06/2026 - 10:25

Η Α.Ι. στην κυβέρνηση: θαρσείν χρη

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ