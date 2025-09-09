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Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές εν αναμονή διαδόχου του Ισίμπα στην Ιαπωνία
Χρηματιστήρια
10:27 - 09 Σεπ 2025

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές εν αναμονή διαδόχου του Ισίμπα στην Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού παρουσίασαν μεικτές τάσεις την Τρίτη (9/9), μετά την άνοδο της Wall Street χάρη στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου.

Ο δείκτης αναφοράς της Ιαπωνίας Nikkei 225 ανέτρεψε την πορεία του και κατέγραψε πτώση 0,41% και διαμορφώθηκε στις 43.463,00 μονάδες, μετά το ρεκόρ υψηλό που σημείωσε νωρίτερα την ίδια μέρα, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα την Κυριακή (7/9). Ο δείκτης Topix υποχώρησε κατά 0,51% στις 3.122,12 μονάδες.

«Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι ο επόμενος ηγέτης του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα νέο κύμα δημοσιονομικών κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομίας», έγραψε σε σημείωμά του ο ανώτερος αναλυτής αγοράς της XTB Investing, Hani Abuagla.

Ενώ αναμένεται αύξηση της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας εν μέσω πολιτικών αβεβαιοτήτων, η επικείμενη αλλαγή τελικά θα προσφέρει «μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πολιτική και πολιτική σταθερότητα, καθώς και ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη της αγοράς μετοχών», δήλωσε ο αναλυτής μετοχών της Julius Baer στην Ασία, Louis Chua. Η τράπεζα αναμένει περαιτέρω άνοδο για τον Nikkei 225, προβλέποντας ότι θα φτάσει τις 46.000 μονάδες σε 12 μήνες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 1,26% και έφτασε τις 3.260,05 μονάδες, ενώ ο Kosdaq αυξήθηκε κατά 0,76% στις 824,82 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,52% στις 8.803,50 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,02% στις 25.911,00 μονάδες, μετά την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου από τα τέλη του 2021. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,70% στις 4.436,26 μονάδες.

Ο Nifty 50 της Ινδίας σημείωσε άνοδο 0,29% στις 24.844,90 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSI Sensex αυξήθηκε κατά 0,31% και έφτασε τις 81.034,07 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 10:28
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