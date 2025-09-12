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Μιλένα Αποστολάκη: Ερώτηση για χρεώσεις σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας
Πολιτική
14:02 - 12 Σεπ 2025

Μιλένα Αποστολάκη: Ερώτηση για χρεώσεις σε λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας

Reporter.gr Newsroom
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Για πλήρη υιοθέτηση της καταχρηστικής πρακτικής της Εθνικής Τράπεζας να μετατρέψει μονομερώς τους λογαριασμούς των καταθετών της σε λογαριασμούς προνομίων, με μηνιαία χρέωση, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή τους και για υπηρεσίες που βάσει νόμου παρέχονται δωρεάν, κατηγόρησε την κυβέρνηση η Μιλένα Αποστολάκη, σε συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης στη Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η βουλευτής Βορείου Τομέα εστίασε στην πρόσφατη απόφαση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας περί αυτόματης μετατροπής των λογαριασμών απλού ταμιευτηρίου ή απλού τρεχούμενου σε «λογαριασμούς προνομίων», με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ και αιτιολόγηση την εξασφάλιση μειωμένου κόστους για υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται δωρεάν βάσει του νόμου 5167/2024, όπως οι πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών e-banking, η φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως 100 ευρώ ημερησίως, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS Payments. Η Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με τη μέθοδο της εκ των προτέρων αποδοχής των νέων όρων εκ μέρους των καταναλωτών, εκτός εάν οι ίδιοι δηλώσουν εντός προθεσμίας 60 ημερών την αντίρρησή τους, πρακτική την οποία χαρακτήρισε καταχρηστική, αντισυμβατική, αδιαφανή και παράνομη, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας οι όροι αυτοί θα έπρεπε να ισχύουν μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή.

Στην απάντησή του ο αρμόδιους Υφυπουργός κ. Γιώργος Κώτσηρας ανέφερε ότι «δεν πρόκειται για υποχρεωτική αναβάθμιση των καταθετικών λογαριασμών» καθώς «υπάρχει η δυνατότητα να εκδηλωθεί η βούληση περί μη αναβάθμισης των συγκεκριμένων λογαριασμών στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό προϊόν», επικαλούμενος προς τούτο σχετική ενημέρωση της ΕτΕ.

Η Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους - προστασίας δανειοληπτών καταλόγισε στην κυβέρνηση ανοχή και αδράνεια στην καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου που η ίδια έχει θεσπίσει και με το οποίο συγκεκριμένες τραπεζικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Σημείωσε επίσης ότι δεν πρόκειται για ζήτημα ελεύθερης διαμόρφωσης τιμολογιακής πολιτικής αλλά για ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας. «Το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι βαθύτατα θεσμικό και αφορά τον οφειλόμενο ελεγκτικό και παρεμβατικό ρόλο του κράτους ως εγγυητή της νομιμότητας στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε δε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη καταχρηστική πρακτική θεσπίζοντας πλαίσιο που να κατοχυρώνει με σαφήνεια ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους ενός λογαριασμού χωρίς την ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και να επεκτείνει τον νόμο 5167/2024 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Παράλληλα ζήτησε από το Υπουργείο να αιτηθεί την παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψιν την παραβίαση του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας.

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο τράπεζες με πρωτοφανή κερδοφορία να χρεώνουν προκλητικά για υπηρεσίες που είτε κοστίζουν μηδενικά είτε έχουν ήδη προβλεφθεί ως δωρεάν από τον νόμο. Δεν αντέχουν να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει καμία θεσμική ασπίδα απέναντι στην αυθαιρεσία. Και δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν μια κυβέρνηση να μένει αμέτοχη, σαν να μην την αφορά η καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 14:20
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