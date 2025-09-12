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Η Μαρίνα Βάλβη νέα Corporate Affairs &amp; Communications Director της AEGEAN
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:54 - 12 Σεπ 2025

Η Μαρίνα Βάλβη νέα Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα της Corporate Affairs & Communications Director. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη νέα της θέση, θα είναι υπεύθυνη για την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της AEGEAN.

Η ανάληψη αυτής της θέσης αντικατοπτρίζει την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.

Καταλήγοντας, η AEGEAN ευχαρίστησε θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για τη μέχρι σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

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