Η Μαρίνα Βάλβη νέα Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN

Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον τα καθήκοντα της Corporate Affairs & Communications Director.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη νέα της θέση, θα είναι υπεύθυνη για την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και για την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της AEGEAN.

Η ανάληψη αυτής της θέσης αντικατοπτρίζει την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.

Καταλήγοντας, η AEGEAN ευχαρίστησε θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για τη μέχρι σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.