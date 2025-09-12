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THE HARPER TRIO: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ - Ακούστε το πρώτο single
Magazino
13:59 - 12 Σεπ 2025

THE HARPER TRIO: Επιστρέφουν με νέο άλμπουμ - Ακούστε το πρώτο single

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Η διακεκριμένη τζαζ αρπίστρια και συνθέτρια Maria-Christina Harper συναντά ξανά το Harper Trio και επιστρέφει με το δεύτερο άλμπουμ τους, Dialogue of Thoughts, που ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios στο Λονδίνο και θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου από τη Little Yellow Man Records. Την ανακοίνωση συνοδεύει η κυκλοφορία του πρώτου single, Walk.

Το Dialogue of Thoughts έρχεται ως συνέχεια του πολυβραβευμένου ντεμπούτου του τρίο, Passing By (2023), ενός άλμπουμ που ανέδειξε την τόλμη, την καινοτομία και την ελευθερία έκφρασης που χαρακτηρίζει το μουσικό κόσμος τη Harper. Το άλμπουμ αντλεί έμπνευση από τις ελληνικές και αιγυπτιακές μουσικές ρίζες της Harper, αλλά και από την avant garde. Σε αυτό το άλμπουμ, η Maria - Christina Harper, διαμόρφωσε έναν μοναδικό ήχο – πνευματικά φορτισμένo, αντλώντας έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα, τα δελφικά παραγγέλματα και τους Ορφικούς ύμνους. Ένα άλμπουμ γεμάτο τολμηρούς πειραματισμούς που αναθεωρούν τη θέση της άρπας στη τζαζ μουσική.

Με τη συμμετοχή του καταξιωμένου ντράμερ Evan Jenkins και της δυναμικής σαξοφωνίστριας Josephine Davies, η Harper παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της: δίνει προτεραιότητα στον ζωντανό μουσικό διάλογο και όχι στην ανάδειξη της άρπας ως κεντρικού οργάνου. Το τρίο τρέφεται από τις αντιθέσεις, την ένταση και τις εκφραστικές αποχρώσεις· αυτήν τη φορά όμως το υλικό παρουσιάζει μεγαλύτερη ορμή, ταχύτερους ρυθμούς και έντονο αυθορμητισμό. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος πιο συλλογικός, με πιο σύντομα κομμάτια.

Το Dialogue of Thoughts είναι ένα μουσικό ταξίδι στη συνειδητότητα, που διερευνά τόσο την προσπάθεια όσο και την ομορφιά της αναζήτησης εσωτερικής γαλήνης. Αντικατοπτρίζει την προσωπική εξέλιξη αλλά και τη συχνά χαοτική πραγματικότητα της προσπάθειας να παραμένεις παρών. «Περιγράφω αυτό το άλμπουμ ως το προσωπικό μου ημερολόγιο ενσυνειδητότητας» λέει η Harper. «Το ανήσυχο ηχοτοπίο του αντικατοπτρίζει την προσπάθεια– άλλοτε επιτυχής, άλλοτε μάταιης – να βρω ηρεμία μέσα από τον διαλογισμό».

Το Walk είναι το πρώτο δείγμα του νέου άλμπουμ. Όπως και κάθε κομμάτι του δίσκου, εκφράζει την πορεία προς την εσωτερική ισορροπία. «Μιλά για την επιμονή – για το να συνεχίζεις να προχωράς, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν αδύνατα» σημειώνει η Maria-Christina. Πρόκειται για ένα δυναμικό, γεμάτο ενέργεια κομμάτι που «λειτουργεί ως υπενθύμιση να συνεχίζεις, ειδικά τις μέρες που η εσωτερική δύναμη μοιάζει να σε εγκαταλείπει».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΟΥ WALK ΣΤΟ ABBEY ROAD STUDIOS

Το Dialogue of Thoughts θα κυκλοφορήσει στις 24 Οκτωβρίου από τη Little Yellow Man Records ψηφιακά, σε CD & βινύλιο

Pre-save & Pre-order - musicconnection.lnk.to/DialogueOfThoughts

To Walk είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

https://musicconnection.lnk.to/walk

LIVE DATES

4 October Hastings Jazz Festival Hastings

8 November Jazz Centre UK Southend-on-Sea

11 November Southampton Jazz Club Southampton

15 November EFG London Jazz Festival London

22 November Brompton Community Centre Brompton (Live@union)

27 November Bear Club Luton

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