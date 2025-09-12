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ΔΕΗ: Εκκίνηση προγράμματος επαναγοράς έως 36,9 εκατ. μετοχών με τιμές 2,48 - 29 ευρώ
Ανακοινώσεις
13:51 - 12 Σεπ 2025

ΔΕΗ: Εκκίνηση προγράμματος επαναγοράς έως 36,9 εκατ. μετοχών με τιμές 2,48 - 29 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση έως 36.927.000 μετοχών, με τιμές αγοράς από 2,48 έως 29 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ: «Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ»), σε συνέχεια (α) της από 25.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της από 15.7.2025 σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 36.927.000 Ιδίων Μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων των 18.563.971 Ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την ΔΕΗ, με κατώτατη τιμή αγοράς €2,48 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €29 ανά μετοχή.

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 12.09.2025 και θα λήξει το αργότερο στις 12.09.2027.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.04.2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 08.03.2016».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/09/2025 - 14:01
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