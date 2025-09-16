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ΕΒΕΠ: Στο «επίκεντρο» οι υποδομές που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα – Ο Σταϊκούρας στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου
Επιχειρήσεις
10:15 - 16 Σεπ 2025

ΕΒΕΠ: Στο «επίκεντρο» οι υποδομές που θα τονώσουν την επιχειρηματικότητα – Ο Σταϊκούρας στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η αποτίμηση των οικονομικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) παρουσία του τέως Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Σταϊκούρα και του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταύρου Βοϊδονικόλα, στον οποίο το Δ.Σ. ευχήθηκε καλή συνεργασία από τη νέα θέση ευθύνης και καλή επιτυχία στο έργο του.

Με αφορμή την παρουσία του τέως υπουργού και επίτιμου μέλους του Επιμελητηρίου, Χρήστου Σταϊκούρα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε την αναγκαιότητα ολιστικής αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Πειραιά και τη Δυτική Αττική. Τόνισε, ακόμη, την αναγκαιότητα ρεαλιστικών και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων, υπενθυμίζοντας έντεκα συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε περιοχές νευραλγικής σημασίας για τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και το εμπόριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς χάνονται εκατοντάδες ανθρωποώρες, μειώνοντας την αποδοτικότητα και πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα σημαντικών κλάδων, όπως η ναυτιλία, η ναυπηγοεπισκευή και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ανέδειξε την ανάγκη να εγκαταλειφθούν οι διαρκείς ανασχεδιασμοί και τα "σχέδια επί χάρτου", που δεν οδηγούν σε λύσεις, αλλά, αντιθέτως, επιτείνουν το πρόβλημα, καθώς το υπάρχον οδικό δίκτυο αδυνατεί πλέον να εξυπηρετήσει τη διαρκώς αυξανόμενη εμπορική και επιβατική κίνηση του λιμανιού του Πειραιά.

Από την πλευρά του, ο τ. υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σημείωσε ότι «η φιλοσοφία των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός είναι στη σωστή κατεύθυνση και καταδεικνύουν με σαφήνεια την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να στηρίξει την οικογένεια και τους νέους, μέσω της επιστροφής μέρους της υπεραπόδοσης της οικονομίας στην κοινωνία. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταδεικνύουν οι επιλογές της Κυβέρνησης τα τελευταία έξι χρόνια. Επιλογές όπως η στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη μείωση της φορολογίας, την ενίσχυση της ρευστότητας, την δημιουργία κινήτρων για την επιχειρηματικότητα νέων, τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους στην ψηφιακή εποχή.

Στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. αναφέρθηκαν, ως κρίσιμες υποδομές, η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμένα Πειραιά με το Θριάσιο και, από εκεί, με τη Σφίγγα Βοιωτίας, για την ενίσχυση των logistics και η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από το Φάληρο ως τον Πειραιά, έργο που έχει μελετηθεί από το 2007 και εγκριθεί από το 2009, αλλά παραμένει σε αδράνεια.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. υπογράμμισε την ανάγκη να υλοποιηθούν τα προγραμματισμένα έργα εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, με την πρόβλεψη εναλλακτικών διαδρομών και λύσεων, ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Το Επιμελητήριο κατέστησε σαφές ότι επιμένει στην ουσιαστική και όχι θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος, αναγνωρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις υπονομεύουν τις προοπτικές ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής και μετατρέπουν το κυκλοφοριακό σε τροχοπέδη για την οικονομία.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. εξετάστηκαν, επίσης, τελωνειακά προβλήματα και άλλα θέματα Α.Α.Δ.Ε. τα οποία το Επιμελητήριο έθεσε υπόψη του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γιώργου Πιτσιλή. Τέλος, έγινε αναφορά στη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027, αλλά και στην επιτυχή παρουσία του Ε.Β.Ε.Π. στη Διεθνή Έκθεση IATF 2025, στο Αλγέρι.

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