Στο στόχαστρο των ΗΠΑ το λιμάνι του Πειραιά: Πιέσεις για αποδυνάμωση της κινεζικής παρουσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει την παγκόσμια παρουσία της Κίνας στα λιμάνια και να φέρει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό Δυτικό έλεγχο, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters που γνωρίζουν το σχέδιο. Ανάμεσα τους και το λιμάνι του Πειραιά.

Η προσπάθεια αποτελεί την πιο φιλόδοξη κίνηση για την επέκταση της ναυτικής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970 και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανησυχιών στην Ουάσιγκτον ότι η χώρα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση απέναντι στην Κίνα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι ο εμπορικός στόλος των ΗΠΑ δεν είναι επαρκής για να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση πολέμου και ότι η εξάρτηση της Ουάσιγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική, δήλωσαν οι πηγές.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζει ο Λευκός Οίκος είναι η υποστήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την αγορά κινεζικών μετοχικών συμμετοχών σε λιμάνια. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η πρόταση της BlackRock να αγοράσει λιμενικά περιουσιακά στοιχεία της Hong Kong’s CK Hutchison σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της διώρυγας του Παναμά.

Οι πηγές ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημοσίως. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εκτός από τον Παναμά, οι αξιωματούχοι και οι νομοθέτες των ΗΠΑ ανησυχούν για κινεζικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, την Καραϊβική και λιμάνια της Δυτικής Ακτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πηγές.

Από την πλευρά της, η Κίνα δηλώνει ότι συνεργάζεται κανονικά με άλλες χώρες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσιγκτον ανέφερε: «Η Κίνα έχει πάντα σταθερά αντιταχθεί σε παράνομες και αδικαιολόγητες μονομερείς κυρώσεις και σε κινήσεις που υπονομεύουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών μέσω οικονομικού εκβιασμού, ηγεμονισμού και εκφοβισμού».

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί τις κινεζικές επενδύσεις στα παγκόσμια λιμάνια μεγάλη απειλή για την εθνική της ασφάλεια», δήλωσε ο Stuart Poole-Robb, ιδρυτής της εταιρείας KCS Group. «Η ανησυχία είναι ότι η Κίνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον έλεγχο αυτών των υποδομών για κατασκοπεία, στρατιωτικό πλεονέκτημα ή για να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων».

Εστίαση στο λιμάνι του Πειραιά

Οι ΗΠΑ προτίθενται να εξετάσουν τις κινεζικές συμμετοχές στο λιμάνι του Πειραιά, όπως δήλωσαν οι πηγές. Το λιμάνι του Πειραιά, που βρίσκεται στην Αθήνα, στην ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί σημαντικό κόμβο στον εμπορικό δρόμο που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η COSCO, μία από τις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες λιμένων και ναυτιλίας, κατέχει ποσοστό 67% στην εταιρεία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).