ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΠ: Απαιτείται πλήρης διαλεύκανση και επιτάχυνση των ελέγχων στα κατασχεθέντα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά
Επιχειρήσεις
14:11 - 18 Σεπ 2025

ΕΒΕΠ: Απαιτείται πλήρης διαλεύκανση και επιτάχυνση των ελέγχων στα κατασχεθέντα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης που ξεσκέπασε η συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία πλήττει την εικόνα του λιμανιού του Πειραιά και του εισαγωγικού-εξαγωγικού εμπορίου της χώρας. 

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΠ ζητά από τις Τελωνειακές Αρχές και την Α.Α.Δ.Ε. την επίσπευση των ελέγχων στα 2.435 κοντέινερ με κινεζικά προϊόντα, που εισήχθησαν με ελάχιστους ή καθόλου δασμούς και ΦΠΑ.

Το προεδρείο του Επιμελητηρίου, κατά πρόσφατη συνάντηση με το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γιώργο Πιτσιλή, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις-μέλη αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, λόγω ανεπαρκούς προσωπικού των τελωνειακών υπηρεσιών, εν μέσω της ενοποίησης των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο λιμάνι. Οι καθυστερήσεις οδηγούν σε πρόσθετα κόστη για τους παραλήπτες, από τις «σταλίες» παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων.

Οι αυστηροί τελωνειακοί έλεγχοι, οι δασμοί και το «αντιντάμπινγκ» είναι τα βασικά μέτρα «εμπορικής άμυνας» της ΕΕ για την προστασία της εγχώριας παραγωγής από αθέμιτες πρακτικές. Το «ντάμπινγκ» συνίσταται στην πώληση προϊόντων σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, με σκοπό την απόκτηση μεριδίου αγοράς σε άλλη χώρα. Το «αντιντάμπινγκ» εφαρμόζεται για να αντισταθμιστεί η ζημία που προκαλείται στην τοπική και ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επιπλέον, οι εισαγωγές από κινεζικές πλατφόρμες προς Ευρωπαίους καταναλωτές (C2C) συχνά απαλλάσσονται από δασμούς, πληρώνοντας μόνο 2€ ανά δέμα αξίας έως 150€.

Η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει αντισταθμιστικούς δασμούς σε προϊόντα που επωφελήθηκαν από κρατικές επιδοτήσεις στη χώρα προέλευσης, αποκαθιστώντας τον υγιή ανταγωνισμό και προστατεύοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορεί να υπαχθούν σε δασμούς που κυμαίνονται από 6% έως 80%, ανάλογα με τη δασμολογική κλάση, ενώ οι δασμοί «αντιντάμπινγκ» από την Κίνα φτάνουν έως +48,5%.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), από το 2024, είχε κοινοποιήσει στα 27 κράτη μέλη πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη σχετικά με εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης χωρίς καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Η έρευνα «Καλυψώ» αποκάλυψε ότι τα 2.435 κοντέινερ σχετίζονται με εταιρείες-βιτρίνες στην Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, με συνολική ζημία για τα ευρωπαϊκά ταμεία άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Ε.Β.Ε.Π., οι έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα «φθηνά» κινεζικά προϊόντα, προστατεύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη νομιμότητα εισαγωγών-εξαγωγών και τις θέσεις εργασίας. Η OLAF, σε συνεργασία με τους εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς, διενεργεί τις έρευνες σύμφωνα με κανόνες ΠΟΕ, ενώ η σωστή δήλωση των προϊόντων στα εμπορευματοκιβώτια παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή έκνομων δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Το ενοποιημένο Τελωνείο του Πειραιά δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να διεκπεραιώσει τους ελέγχους σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι. Τα κατασχεθέντα κοντέινερ δημιουργούν προβλήματα στον εμπορευματικό σταθμό, εμποδίζοντας την ομαλή διακίνηση. Οι Ελληνικές Αρχές πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους, προστατεύοντας τη νομιμότητα και τη συνέπεια των θαλάσσιων μεταφορών. Το ΕΒΕΠ θα στηρίξει την Α.Α.Δ.Ε. στην πλήρη ψηφιοποίηση, διαφάνεια και ταχύτητα των τελωνειακών διαδικασιών».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πετρέλαιο: Απώλειες στον απόηχο της Fed – Αντιφατικά σήματα από ζήτηση και αποθέματα
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Απώλειες στον απόηχο της Fed – Αντιφατικά σήματα από ζήτηση και αποθέματα

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα
Magazino

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: H ελληνική ναυτιλία μπορεί να ενώσει Νότια και Βόρεια Ελλάδα σε έναν ενιαίο άξονα γαλάζιας ανάπτυξης

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές
Οικονομία

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ