ΕΒΕΠ: Απαιτείται πλήρης διαλεύκανση και επιτάχυνση των ελέγχων στα κατασχεθέντα κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης που ξεσκέπασε η συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία πλήττει την εικόνα του λιμανιού του Πειραιά και του εισαγωγικού-εξαγωγικού εμπορίου της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΠ ζητά από τις Τελωνειακές Αρχές και την Α.Α.Δ.Ε. την επίσπευση των ελέγχων στα 2.435 κοντέινερ με κινεζικά προϊόντα, που εισήχθησαν με ελάχιστους ή καθόλου δασμούς και ΦΠΑ.

Το προεδρείο του Επιμελητηρίου, κατά πρόσφατη συνάντηση με το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γιώργο Πιτσιλή, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις-μέλη αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής, λόγω ανεπαρκούς προσωπικού των τελωνειακών υπηρεσιών, εν μέσω της ενοποίησης των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο λιμάνι. Οι καθυστερήσεις οδηγούν σε πρόσθετα κόστη για τους παραλήπτες, από τις «σταλίες» παραμονής των εμπορευματοκιβωτίων.

Οι αυστηροί τελωνειακοί έλεγχοι, οι δασμοί και το «αντιντάμπινγκ» είναι τα βασικά μέτρα «εμπορικής άμυνας» της ΕΕ για την προστασία της εγχώριας παραγωγής από αθέμιτες πρακτικές. Το «ντάμπινγκ» συνίσταται στην πώληση προϊόντων σε τιμές κάτω του κόστους παραγωγής, με σκοπό την απόκτηση μεριδίου αγοράς σε άλλη χώρα. Το «αντιντάμπινγκ» εφαρμόζεται για να αντισταθμιστεί η ζημία που προκαλείται στην τοπική και ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επιπλέον, οι εισαγωγές από κινεζικές πλατφόρμες προς Ευρωπαίους καταναλωτές (C2C) συχνά απαλλάσσονται από δασμούς, πληρώνοντας μόνο 2€ ανά δέμα αξίας έως 150€.

Η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει αντισταθμιστικούς δασμούς σε προϊόντα που επωφελήθηκαν από κρατικές επιδοτήσεις στη χώρα προέλευσης, αποκαθιστώντας τον υγιή ανταγωνισμό και προστατεύοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορεί να υπαχθούν σε δασμούς που κυμαίνονται από 6% έως 80%, ανάλογα με τη δασμολογική κλάση, ενώ οι δασμοί «αντιντάμπινγκ» από την Κίνα φτάνουν έως +48,5%.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), από το 2024, είχε κοινοποιήσει στα 27 κράτη μέλη πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη σχετικά με εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης χωρίς καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Η έρευνα «Καλυψώ» αποκάλυψε ότι τα 2.435 κοντέινερ σχετίζονται με εταιρείες-βιτρίνες στην Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια, με συνολική ζημία για τα ευρωπαϊκά ταμεία άνω των 700 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Ε.Β.Ε.Π., οι έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται για όλα τα «φθηνά» κινεζικά προϊόντα, προστατεύοντας την εγχώρια βιομηχανία, τη νομιμότητα εισαγωγών-εξαγωγών και τις θέσεις εργασίας. Η OLAF, σε συνεργασία με τους εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και φορείς, διενεργεί τις έρευνες σύμφωνα με κανόνες ΠΟΕ, ενώ η σωστή δήλωση των προϊόντων στα εμπορευματοκιβώτια παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή έκνομων δραστηριοτήτων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Το ενοποιημένο Τελωνείο του Πειραιά δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για να διεκπεραιώσει τους ελέγχους σε ένα τόσο μεγάλο λιμάνι. Τα κατασχεθέντα κοντέινερ δημιουργούν προβλήματα στον εμπορευματικό σταθμό, εμποδίζοντας την ομαλή διακίνηση. Οι Ελληνικές Αρχές πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους, προστατεύοντας τη νομιμότητα και τη συνέπεια των θαλάσσιων μεταφορών. Το ΕΒΕΠ θα στηρίξει την Α.Α.Δ.Ε. στην πλήρη ψηφιοποίηση, διαφάνεια και ταχύτητα των τελωνειακών διαδικασιών».