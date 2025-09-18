Πετρέλαιο: Απώλειες στον απόηχο της Fed – Αντιφατικά σήματα από ζήτηση και αποθέματα

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν απώλειες το μεσημέρι της Πέμπτης (18/9), μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν την έναρξη μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής έναντι των ανησυχιών για την αμερικανική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν πτώση 0,22% στα 67,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο υποχωρεί κατά 0,19% στα 63,93 δολάρια.

Η Fed μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 0,25 μονάδες την Τετάρτη (17/9) και ανέφερε ότι θα μειώσει σταθερά το κόστος δανεισμού κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους, ανταποκρινόμενη στα σημάδια αδυναμίας στην αγορά εργασίας. Το χαμηλότερο κόστος δανεισμού συνήθως ενισχύει τη ζήτηση για πετρέλαιο και ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ, Tariq Al-Roumi, δήλωσε ότι αναμένει αύξηση της ζήτησης πετρελαίου μετά την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, με ιδιαίτερη άνοδο να αναμένεται από τις ασιατικές αγορές. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές ήταν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. «Μείωσαν τα επιτόκια τώρα επειδή είναι σαφές ότι η οικονομία επιβραδύνεται», δήλωσε ο Jorge Montepeque, διευθύνων σύμβουλος της Onyx Capital Group. «Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ανάπτυξη».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε ότι υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι μείωσης της απασχόλησης σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, αλλά οι κίνδυνοι πληθωρισμού πρέπει ακόμη να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν.

Η συνεχιζόμενη υπερπροσφορά και η χαμηλή ζήτηση καυσίμων στις ΗΠΑ επηρέασαν την αγορά. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν απότομα την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι καθαρές εισαγωγές έπεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε σχεδόν διετή υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Ενέργειας που δημοσιεύτηκαν χθες.

Ωστόσο, η αύξηση των αποθεμάτων αποσταγμάτων κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια, σε αντίθεση με τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση 1 εκατομμυρίου βαρελιών, προκάλεσε ανησυχίες για τη ζήτηση στο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο και άσκησε πίεση στις τιμές.

Χάνει έδαφος το δολάριο - Άνοδος άνω του 1% για το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,201% στα 32.790 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,45% στα 3.701,11 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει πτώση 0,09% στα 42,112 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,33% και βρίσκεται στα 4,6165 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,19% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1837 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,15% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3653 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8669 βρετανική λίρα ανά ευρώ.