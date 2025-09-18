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Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα
Magazino
14:06 - 18 Σεπ 2025

Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Από την Αθήνα ξεκινά τον ερχόμενο Μάιο η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden, με τίτλο «Run For Your Lives».

Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026.

Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και περισσότερες συναυλίες σε φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Στην ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν και πληροφορίες για τα εισιτήρια και πώς να τα προμηθευθείτε.

RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026:

MAY
23 Athens, GREECE - OAKA
26 Sofia, BULGARIA - Vasil Levski Stadium
28 Bucharest, ROMANIA - Arena Națională
30 Bratislava, SLOVAKIA - Národný Futbalový Štadión

JUNE
02 Hannover, GERMANY - Heinz von Heiden Arena
10 Amsterdam, NETHERLANDS - Ziggo Dome
17 Milan, ITALY - San Siro Stadium
22 Paris, FRANCE - Paris La Défense Arena
28 Lyon - Décines, FRANCE - Groupama Stadium

JULY
07 Lisbon, PORTUGAL - Estádio da Luz
11 UK Headline Show - Details to be revealed

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