Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα

Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026.
Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και περισσότερες συναυλίες σε φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Στην ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν και πληροφορίες για τα εισιτήρια και πώς να τα προμηθευθείτε.
RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026:
MAY
23 Athens, GREECE - OAKA
26 Sofia, BULGARIA - Vasil Levski Stadium
28 Bucharest, ROMANIA - Arena Națională
30 Bratislava, SLOVAKIA - Národný Futbalový Štadión
JUNE
02 Hannover, GERMANY - Heinz von Heiden Arena
10 Amsterdam, NETHERLANDS - Ziggo Dome
17 Milan, ITALY - San Siro Stadium
22 Paris, FRANCE - Paris La Défense Arena
28 Lyon - Décines, FRANCE - Groupama Stadium
JULY
07 Lisbon, PORTUGAL - Estádio da Luz
11 UK Headline Show - Details to be revealed