Η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden ξεκινά από την Αθήνα

Από την Αθήνα ξεκινά τον ερχόμενο Μάιο η ευρωπαϊκή περιοδεία των Iron Maiden, με τίτλο «Run For Your Lives».

Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026.

Οι αρχικές ευρωπαϊκές ημερομηνίες είναι οι παρακάτω και περισσότερες συναυλίες σε φεστιβάλ θα ανακοινωθούν από τα ίδια τα φεστιβάλ παράλληλα με το ironmaiden.com. Στην ίδια ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν και πληροφορίες για τα εισιτήρια και πώς να τα προμηθευθείτε.

RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR 2026:



MAY

23 Athens, GREECE - OAKA

26 Sofia, BULGARIA - Vasil Levski Stadium

28 Bucharest, ROMANIA - Arena Națională

30 Bratislava, SLOVAKIA - Národný Futbalový Štadión



JUNE

02 Hannover, GERMANY - Heinz von Heiden Arena

10 Amsterdam, NETHERLANDS - Ziggo Dome

17 Milan, ITALY - San Siro Stadium

22 Paris, FRANCE - Paris La Défense Arena

28 Lyon - Décines, FRANCE - Groupama Stadium



JULY

07 Lisbon, PORTUGAL - Estádio da Luz

11 UK Headline Show - Details to be revealed