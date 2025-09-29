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ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην Ερμιόνη - Στα €26,5 εκατ. το μπάτζετ
Επιχειρήσεις
19:08 - 29 Σεπ 2025

ΕΚΤΕΡ: Ανέλαβε έργο ανέγερσης τουριστικού συγκροτήματος στην Ερμιόνη - Στα €26,5 εκατ. το μπάτζετ

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την ανάληψη έργου σε σχέση με την ανέγερση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων «INFINITY, SIX SENSES PORTΟ HELI» στην Ερμιόνη, ενός υπερπολυτελούς σύνθετου τουριστικού καταλύματος που θα αναβαθμίσει τον τουριστικό χάρτη της Πελοποννήσου. O προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ανέρχεται σε €26,5 εκ., με προβλεπόμενη ημερομηνία αποπεράτωσης την 21/11/2026.

Διαθέτοντας εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε κτιριακά έργα και μεγάλης κλίμακας τουριστικά έργα, με έμφαση στην καινοτομία, στην λειτουργικότητα και στην βιωσιμότητα, η Εταιρία ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με ακόμα ένα σημαντικό ιδιωτικό έργο, το οποίο μεταξύ άλλων θα φέρει πιστοποίηση LEED Gold. Με την προσθήκη του παραπάνω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται πλέον στο επίπεδο των €123,0 εκ.

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