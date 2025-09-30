Γερμανία: Ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 2,4% το Σεπτέμβριο

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το Σεπτέμβριο και αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σηματοδοτώντας το τέλος της αποπληθωριστικής τάσης των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 2,4%, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 2,2% και από 2,1% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός – που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας – ανήλθε στο 2,8%, μετά από τρεις μήνες σταθερότητας στο 2,7%.

Ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, οι εξελίξεις στη Γερμανία θεωρούνται προπομπός για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη (1/10). Οι αναλυτές αναμένουν άνοδο στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα – στοχεύοντας στο επίπεδο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα αυτόν το μήνα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την οικονομία και χωρίς ένδειξη βιασύνης για νέες μειώσεις.