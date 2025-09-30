Γερμανία: Ο πληθωρισμός «σκαρφάλωσε» στο 2,4% το Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας, ο εναρμονισμένος με την ΕΕ δείκτης πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 2,4%, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 2,2% και από 2,1% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός – που εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας – ανήλθε στο 2,8%, μετά από τρεις μήνες σταθερότητας στο 2,7%.
Ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, οι εξελίξεις στη Γερμανία θεωρούνται προπομπός για τον πληθωρισμό της ευρωζώνης, που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη (1/10). Οι αναλυτές αναμένουν άνοδο στο 2,2% από 2,0% τον προηγούμενο μήνα – στοχεύοντας στο επίπεδο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η ΕΚΤ, από την πλευρά της, διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα αυτόν το μήνα, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την οικονομία και χωρίς ένδειξη βιασύνης για νέες μειώσεις.