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Χρυσός: Πλησιάζει τα 4.000 δολάρια μετά το shutdown στις ΗΠΑ
Εμπορεύματα
11:39 - 01 Οκτ 2025

Χρυσός: Πλησιάζει τα 4.000 δολάρια μετά το shutdown στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του χρυσού εκτινάχθηκαν σε ιστορικό υψηλό την Τετάρτη 1/10, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια μετά την έναρξη της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) και καθώς τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Η τιμή spot του χρυσού καταγράφει άνοδο 0,1% στα 3.860,13 δολάρια η ουγγιά το πρωί της Τετάρτης, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό στα 3.875,32 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν 1,15% στα 3.915,47 δολάρια.

Σύμφωνα με το Reuters, o δείκτης δολαρίου υποχώρησε σε χαμηλό άνω της μίας εβδομάδας, καθιστώντας τον χρυσό που αποτιμάται σε δολάρια πιο προσιτό για ξένους αγοραστές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street κινήθηκαν πτωτικά. Ο χρυσός ωφελείται από «την ανησυχία για ένα πιο αδύναμο δολάριο, την πολιτική κατάσταση με το αδιέξοδο γύρω από το shutdown στις ΗΠΑ και τη γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε ο Nicholas Frappell, επικεφαλής θεσμικών αγορών της ABC Refinery.

Πρόσθεσε ότι οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές, με τους στόχους να δείχνουν προς τα 4.000 δολάρια.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναστείλει μεγάλο μέρος των λειτουργιών της, καθώς οι βαθιές κομματικές διαιρέσεις εμπόδισαν το Κογκρέσο και τον Λευκό Οίκο να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης. Αυτό σηματοδοτεί μια ενδεχομένως μακρά και επίπονη αντιπαράθεση, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας. Το shutdown μπορεί επίσης να καθυστερήσει τη δημοσίευση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων, όπως η έκθεση για τις μισθοδοσίες εκτός αγροτικού τομέα (non-farm payrolls) που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η έκθεση JOLTS της Τρίτης έδειξε οριακή αύξηση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, παράλληλα με μείωση των προσλήψεων. Οι επενδυτές πλέον προεξοφλούν μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης αυτόν τον μήνα και ακόμη μία τον Δεκέμβριο. Η έκθεση ADP για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα, θα δώσει επιπλέον ενδείξεις για την αγορά εργασίας.

Πιθανοί κίνδυνοι για το ράλι του χρυσού περιλαμβάνουν μια ανοδική τάση του δολαρίου, απρόσμενες πιο «επιθετικές» κινήσεις της Fed και ενδεχόμενες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ, σημείωσε ο Michael Hsueh, αναλυτής πολύτιμων μετάλλων στη Deutsche Bank.

Ο χρυσός, παραδοσιακό «καταφύγιο» σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, ευνοείται από περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων λόγω της μη αποδοτικής φύσης του. Έχει ενισχυθεί πάνω από 47% από την αρχή του έτους.

Οι αγορές στην Κίνα, τον μεγαλύτερο καταναλωτή χρυσού παγκοσμίως, παρέμειναν κλειστές λόγω των αργιών για τη γιορτή του μεσοφθινοπώρου και θα ανοίξουν ξανά στις 9 Οκτωβρίου.

Σε άλλα μέταλλα, η τιμή spot του αργύρου κατέγραψε άνοδο σχεδόν 0,5% στα 46,90 δολάρια η ουγγιά, αγγίζοντας υψηλό άνω των 14 ετών. Η πλατίνα υποχώρησε 0,7% στα 1.563,50 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε πτώση 0,9% στα 1.245,43 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 11:47
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