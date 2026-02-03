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ΕΒΕΑ: Απολογισμός της επιχειρηματικής αποστολής στην Κένυα – Ναϊρόμπι τον Ιανουάριο
Επιχειρήσεις
16:37 - 03 Φεβ 2026

ΕΒΕΑ: Απολογισμός της επιχειρηματικής αποστολής στην Κένυα – Ναϊρόμπι τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Το Ελληνο-Αφρικανικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο ΣΕΒΕ  Σύνδεσμος Εξαγωγέων και η Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ναϊρόμπι, το Προξενείο της Κένυας στην Ελλάδα και το Εθνικό Επιμελητήριο της Κένυας (Kenya National Chamber of Commerce and Industry – KNCCI), διοργάνωσαν την Επιχειρηματική Αποστολή στην Κένυα (Ναϊρόμπι) από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.  

Στην αποστολή συμμετείχαν 15 ελληνικές επιχειρήσεις από τους κλάδους αγροτεχνολογίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών – fintech, φαρμάκων, κατασκευών, υποδομών και δομικών υλικών, επεξεργασίας & διαχείρισης υδάτων και εξαγωγών επώνυμων ελληνικών προϊόντων και εισαγωγών κενυατικών, οι οποίες πραγματοποίησαν περίπου 80 στοχευμένες Β2Β συναντήσεις με τοπικές εταιρείες. Στο πλαίσιο της αποστολής, την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, τα μέλη της ελληνικής αποστολής, μαζί με προσκεκλημένους εκπροσώπους της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας της Κένυας, παρευρέθηκαν σε δεξίωση και επίσημο δείπνο στην Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικία, που παρέθεσε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κένυα, κ. Γιώργος Ψιάχας.

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Φόρουμ στο οποίο παρουσιάστηκαν οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας–Κένυας, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας, στο ξενοδοχείο Sarova Stanley. Ακολούθως, έλαβαν χώρα διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) μεταξύ ελληνικών και κενυατικών επιχειρήσεων, με στόχο την ουσιαστική επιχειρηματική δικτύωση.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η EUROBANK παρέθεσε δείπνο προς τιμήν των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας την ενεργή στήριξή της στην προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Exportgate.

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε δύο από τα πλέον γνωστά εμπορικά κέντρα του Ναϊρόμπι, το Village Market και το Sarit Centre. Οι επισκέψεις αυτές παρείχαν στα συμμετέχοντα στελέχη μια πρώτη, άμεση εικόνα της τοπικής αγοράς λιανικής, επιτρέποντάς τους να παρατηρήσουν τη δυναμική της καθημερινής εμπορικής δραστηριότητας, τη σύνθεση του καταναλωτικού κοινού και την παρουσία διεθνών και εγχώριων brands.

Επιχειρήσεις που συμμετείχαν (αλφαβητικά):

  1. AENAOS ENERGY SYSTEMS
  2. AGROCHEMICALS OF CRETE SA
  3. ALUMINOX SA
  4. BRIGHT SPECIAL LIGHTING SA
  5. CHRISTAKIS & ASSOCIATES
  6. EVYP LLP
  7. FINARTIX Fintech Solutions SA
  8. ISOMAT SA
  9. MR EXPORT TO AFRICA
  10. NIKOLIDAKIS GROUP SA
  11. PHARMALEAD VITORGAN LTD
  12. SABO SA
  13. TEMAK SA
  14. THERMI GROUP
  15. VENMAN SA

Σε δηλώσεις του μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, κ. Νικόλαος Βασιλείου, ανέφερε: «Η Κένυα αποτελεί μία αγορά στρατηγικής σημασίας για την ελληνική εξωστρέφεια και έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της Ανατολικής Αφρικής. Η Enterprise Greece υλοποιεί μια συνεκτική στρατηγική διεθνούς παρουσίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με αγορές υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής. Μέσα από στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, ουσιαστικές θεσμικές επαφές και συστηματική υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργούμε σταθερές βάσεις για αύξηση των εξαγωγών, προσέλκυση επενδύσεων και μακροπρόθεσμη επιχειρηματική παρουσία στην αφρικανική ήπειρο».

Ο Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Τακάς, τόνισε ότι «η Αφρική είναι πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς επιχειρηματικής δυναμικής. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, με σοβαρότητα, στρατηγική και θεσμική υποστήριξη. Το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο δε χτίζει συγκυριακές επαφές – χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης που οδηγούν σε συνεργασίες με διάρκεια. Η αποστολή στην Κένυα ήταν ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία με την ελληνική Πολιτεία. Η Αφρική είναι ένας στρατηγικός ορίζοντας και το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο θα παραμείνει παρόν, δημιουργώντας διαδρομές για ελληνικές επιχειρήσεις σε νέες αγορές και νέες ευκαιρίες».

Η Διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων του ΕΒΕΑ, κα Ελένη Φώτη, σημείωσε: «Η επιχειρηματική αποστολή στο Ναϊρόμπι, με τη συμμετοχή 15 ελληνικών επιχειρήσεων, αναδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Κένυα ως στρατηγική πύλη εισόδου στην Ανατολική Αφρική. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε θετικό για τη χώρα μας το 2024, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική αύξηση, γεγονός που υπογραμμίζει το σαφές δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία. Το ΕΒΕΑ συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, ενισχύοντας τη διασύνδεση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία σταθερών, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών».

Η Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, κα Βίκυ Μακρυγιάννη, είπε: «Η επιχειρηματική αποστολή στην Κένυα επιβεβαίωσε έμπρακτα το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις και ανέδειξε τις σημαντικές προοπτικές που προσφέρει η χώρα ως στρατηγική πύλη για την Ανατολική Αφρική. Οι στοχευμένες Β2Β συναντήσεις και οι θεσμικές επαφές δημιούργησαν στέρεες βάσεις για συνέργειες με ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Η συνέπεια στην παρουσία, η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και η συνεργασία μεταξύ των φορέων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή».

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Παναγιώτης Χασάπης, δήλωσε: «Η επιχειρηματική αποστολή στην Κένυα επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ανατολικής Αφρικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής εξαγωγικής παρουσίας σε αγορές με υψηλές αναπτυξιακές προοπτικές. Η ουσιαστική συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων από δυναμικούς και καινοτόμους κλάδους, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες Β2Β συναντήσεις και τη στενή συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμες και μακροπρόθεσμες συνεργασίες. Ο ΣΕΒΕ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη διασύνδεσή τους με νέες αγορές και στην αξιοποίηση των διεθνών επιχειρηματικών ευκαιριών».

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