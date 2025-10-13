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Έκθεση ESG της ManpowerGroup: Αύξηση 18% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2024
Επιχειρήσεις
11:52 - 13 Οκτ 2025

Έκθεση ESG της ManpowerGroup: Αύξηση 18% της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος ManpowerGroup έδωσε στη δημοσιότητα την Έκθεση ESG 2024-2025, με τίτλο «Working to Change the World: A Human-First, Just Transition».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πέμπτη ετήσια έκθεση βιωσιμότητας του ομίλου, η οποία αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στους τρεις στρατηγικούς πυλώνες δράσης: Πλανήτης, Άνθρωποι & Ευημερία, και Αρχές Διακυβέρνησης. Η έκθεση παρουσιάζει επιτεύγματα που σχετίζονται με θετικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων (upskilling) και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Κάθε μέρα, κάπου στον κόσμο, κάποιος κάνει το πρώτο του επαγγελματικό βήμα, μαθαίνει μια νέα δεξιότητα ή ξεκινά μια καινούρια πορεία. Αυτή είναι η δύναμη που μας εμπνέει», δήλωσε η Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer της ManpowerGroup. «Η φετινή μας έκθεση Working to Change the World δείχνει πώς βοηθάμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τις εργασίες του σήμερα και τις καριέρες του αύριο. Στόχος μας είναι να τους προετοιμάζουμε για την «πράσινη» οικονομία και να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για νέες ευκαιρίες. Γιατί το μέλλον της εργασίας πρέπει να εξελίσσεται για όλους».

Από την πλευρά του, ο Jonas Prising, Chair & CEO της ManpowerGroup, τόνισε: «Εδώ και 75 χρόνια, έχουμε θέσει ως αποστολή μας να συνδέουμε τους ανθρώπους με ουσιαστική εργασία και σήμερα αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Καθώς προχωράμε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, παραμένουμε δεσμευμένοι να ηγούμαστε με τρόπο που ενισχύει τις επιχειρήσεις, στηρίζει τις κοινότητες και προωθεί μια ανάπτυξη δίκαιη, βιώσιμη και ανταγωνιστική».

Κύρια Επιτεύγματα της Έκθεσης ESG 2024-2025

Πλανήτης:

  • Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Scope 1 & 2) κατά 32% σε σχέση με το 2019 και 9% μέσα στο τελευταίο έτος.
  • Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 18% το 2024 — η Γαλλία και οι ΗΠΑ προμηθεύτηκαν από κοινού σχεδόν 13.000 MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Προσθήκη 100 ηλεκτρικών οχημάτων στον εταιρικό στόλο και απόσυρση 200 βενζινοκίνητων, ενισχύοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μετακινήσεις.
  • Αναγνώριση από το περιοδικό TIME ως μία από τις Πιο Βιώσιμες Εταιρείες στον Κόσμο για το 2024 και 2025.

Άνθρωποι & Ευημερία:

  • Το πρόγραμμα Manpower MyPath επεκτάθηκε σε πάνω από 301.000 άτομα παγκοσμίως, ενισχύοντας τις ευκαιρίες εξέλιξης και προετοιμάζοντάς τους για θέσεις υψηλής ζήτησης.
  • Το πρόγραμμα Experis Academy στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στον στόχο αναβάθμισης δεξιοτήτων για 170.000 άτομα, με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την πρακτική ετοιμότητα και τη συνεχή υποστήριξη μετά την τοποθέτηση.
  • Συνεργασίες με πελάτες επέτρεψαν σε 400.000 άτομα παγκοσμίως να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της νέας εποχής.

Αρχές Διακυβέρνησης:

  • Αναγνώριση από τον οργανισμό Ethisphere για 16η συνεχή χρονιά ως μία από τις Πιο Ηθικές Εταιρείες στον Κόσμο — περισσότερες φορές από κάθε άλλη εταιρεία του κλάδου.
  • Ολοκλήρωση Διπλής Ανάλυσης Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), ευθυγραμμισμένης με την Οδηγία Εταιρικής Αναφοράς Βιωσιμότητας της Ε.Ε. (CSRD) και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS).

Δημιουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης Νέων Έργων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI New Projects Review Committee), για την καθιέρωση κανόνων ηθικής και υπεύθυνης χρήσης της ΤΝ, δίνοντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο εξέλιξης.

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