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Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025
Επιχειρήσεις
10:16 - 07 Ιουλ 2026

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοίνωσε τη δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας για το έτος αναφοράς 2025.  

Η Έκθεση Βιωσιμότητας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τις δραστηριότητες του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σε Ελλάδα, Ρουμανία, και Βουλγαρία και Κύπρο για το 2025, ακολουθώντας κοινό πεδίο εφαρμογής για όλες τις θυγατρικές του εταιρείες και προσφέροντας μια συνολική εικόνα του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού του αποτυπώματος.

Η Έκθεση καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που έχουν αναγνωριστεί ως ουσιώδεις στο πλαίσιο της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας (ΑΔΣ/DMA) τόσο στις ίδιες τις δραστηριότητες του Ομίλου όσο και στην ανάντη και κατάντη αλυσίδα αξίας του.

Η Μαρία Ξυτάκη, GroupCorporateAffairs, CommunicationsandESGSeniorManagerτου Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέφερε σχετικά: «Ο συνεχής σεβασμός στις Αρχές, τις Αξίες, τον Σκοπό και την Κληρονομιά του Ομίλου μας αποτελεί την πυξίδα μας προς ένα βιώσιμο μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που διαγράφουμε χρόνο με τον χρόνο σε αυτό το ταξίδι της βιωσιμότητας. Το 2025 αποτελεί μία χρονιά-ορόσημο για εμάς καθώς σε εντελώς εθελοντικό επίπεδο, αποφασίσαμε να καταρτίσουμε την τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία CorporateSustainabilityReportingDirective (CSRD) λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την επίδρασή μας στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. Στόχος μας είναι κάθε χρόνο να ωριμάζουμε, να βελτιωνόμαστε και να αξιοποιούμε τους δείκτες βιωσιμότητας ενσωματώνοντάς τους στη στρατηγική μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μας.»

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Περιβάλλον και Bιώσιμη Kινητικότητα

- Eξασφάλιση 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Λεωφ. Αθηνών μέσω αγοράς εγγυήσεων προέλευσης

- 15% μείωση σε σχέση με το 2024 της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ως αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ΑΠΕ και της βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων

- 21,4% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (Location-based Scope 2) σε σχέση με το 2024.

- 14,1% μείωση των έμμεσων εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου (Market-based Scope 2) σε σχέση με το 2024.

- Ενίσχυση Ηλεκτροκίνησης με το 82% των εκθεσιακών οχημάτων να είναι χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών, αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2024.

- Παρακολούθηση και διαχείριση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου με σαφείς βελτιώσεις των έμμεσων εκπομπών Scope 3 σε επιμέρους κατηγορίες.

Διαχείριση Πόρων και Υπεύθυνη Λειτουργία

- 78% μείωση της ποσότητας μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε τελική διάθεση σε σχέση με το 2024.

- 433,99 τόνοι μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.

- 100% (164,85 τόνοι) των επικίνδυνων αποβλήτων εκτρέπονται από την τελική διάθεση μέσω ανακύκλωσης.

- 7 Περιβαλλοντικές Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας

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Οι Άνθρωποί μας

- 12,6% αύξηση αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με το 2024 (από 773 σε 870).

- 6.720 Ώρες Εκπαίδευσης σε 870 εργαζομένους.

- Μηδενικά περιστατικά διακρίσεων, παρενόχλησης και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

- Πιστοποίηση ως GreatPlacetoWork® (Ιούνιος 2025-Ιούνιος 2026).

- 4.220 ώρες εκπαίδευσης σε 372 μαθητές και σπουδαστές από 14 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

- 45 φοιτητές ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στον Όμιλο Επιχειρήσεων εκ των οποίων το 31% όσων την ολοκλήρωσαν εντάχθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου

- 19 Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας με τη συμμετοχή ή προς όφελος των εργαζομένων μας

Καταναλωτές και Τελικοί Χρήστες

- 100% των οχημάτων και των μηχανημάτων ελέγχεται πριν την παράδοση μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών.

- InMotionforSafety: 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς σε συνολικά 500 φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

- 12 Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας για την κοινωνική μέριμνα και την αλληλεγγύη.

Εταιρική Διακυβέρνηση και Επιχειρηματική Ηθική

- 100% ψηφιοποιημένες διαδικασίες προμηθειών.

- Ενίσχυση της διαφάνειας και των μηχανισμών λογοδοσίας διατηρώντας τη εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών.

- 99,2% των λειτουργικών δαπανών κατευθύνθηκε σε τοπικούς προμηθευτές στηρίζοντας την εγχώρια οικονομία

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