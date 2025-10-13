Έναρξη αιτήσεων από 20 Οκτωβρίου για παρόχους Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης – Πάνω από 2.500 ωφελούμενα παιδιά

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση προς τους φορείς παροχής υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει περισσότερα από 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρίες ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) ενημερώνει και καλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων ΠΠΠ μέσω της ιστοσελίδας www.proimi.eetaa.gr, η οποία είναι διαθέσιμη και στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ.

Οι υποψήφιοι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 (01:00 π.μ.) έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 (23:59 μ.μ.), συνοδεύοντας την υποβολή με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι πάροχοι επιλεγούν και των οποίων τα στελέχη θα συμμετάσχουν στην προβλεπόμενη εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ΠΠΠ, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες στους ωφελούμενους μέσω voucher.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι εκπαιδεύσεις για τα στελέχη των παρόχων προγραμματίζεται να διεξαχθούν τα Σαββατοκύριακα, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν αργότερα, για τη βέλτιστη οργάνωση και υλοποίηση του έργου.

Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση προσφέρει συμβουλευτική, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των οικογενειών, καθώς και εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης που περιλαμβάνουν ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, νοηματική γλώσσα και κινητικότητα, καθώς και διασύνδεση με άλλες μορφές υποστήριξης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τους παρόχους θα ανοίξει εντός της επόμενης εβδομάδας και θα παραμείνει ανοιχτή για 15 ημέρες.

Για τους δυνητικά ωφελούμενους, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, ύστερα από τη σχετική πρόσκληση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν έως το τέλος του 2025, κατόπιν αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατώντας εδώ.