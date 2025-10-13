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TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα: Πιστοποιεί την Sunlight Group
Επιχειρήσεις
11:59 - 13 Οκτ 2025

TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα: Πιστοποιεί την Sunlight Group

Reporter.gr Newsroom
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης της Sunlight Group, μέλους του Ομίλου Olympia, από την TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, βάσει του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (Integrated Management System – IMS).

Η πιστοποίηση καλύπτει πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τα οποία αποτελούν κορυφαία εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας, της βιωσιμότητας και της εταιρικής ακεραιότητας:

  • ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001 – Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
  • ISO 37001 – Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας
  • ISO 37301 – Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης του Ομίλου παρέχει ένα ενιαίο πλαίσιο τεκμηρίωσης, πολιτικών και διαδικασιών, διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας σε όλες τις δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία για προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε θυγατρικής εταιρείας, ανταποκρινόμενο στις διαφορετικές αγορές και ρυθμιστικά περιβάλλοντα.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις της Sunlight Group σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα από έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό επιτόπιων και απομακρυσμένων ελέγχων.

Με την πιστοποίηση αυτή, η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα αναδεικνύει τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου για τις επιχειρήσεις που θέτουν στο επίκεντρο τη συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υπευθυνότητας. Η συνεργασία με τη Sunlight Group, έναν οργανισμό με πολυεθνική παρουσία και υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας, επιβεβαιώνει την ικανότητα της TÜV AUSTRIA να φέρει εις πέρας σύνθετες διαδικασίες αξιολόγησης, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις διαφορετικών αγορών και ρυθμιστικών πλαισίων.

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