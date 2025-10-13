Η EY Ελλάδος εξαγοράζει την Aqurance ενισχύοντας την τεχνολογική της παρουσία στον τομέα της υγείας

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY γνωστοποίησε ότι η EY Ελλάδος ολοκλήρωσε την εξαγορά της Aqurance Α.Ε.. Η Aqurance, με έδρα την Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα κλινικού, εμπορικού και ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις του τομέα της υγείας και των βιοεπιστημών παγκοσμίως.

Μέσα από αυτή την εξαγορά, η EY ενισχύει την προϊοντική της πρόταση, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία των ομάδων της σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, επιχειρηματικού σχεδιασμού, change management, διοίκησης προγραμμάτων και ενσωμάτωσης τεχνολογιών, με την εκτενή εμπειρία της Aqurance στις εφαρμογές και την πλατφόρμα Veeva Vault. Ως νέος εταίρος στο οικοσύστημα της Veeva, και μέσω της Aqurance, ο οργανισμός της EY στοχεύει στη βελτιστοποίηση και ενσωμάτωση λύσεων Veeva, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της κανονιστικής συμμόρφωσης στον κλάδο υγείας και βιοεπιστημών.

Η Aqurance, πιστοποιημένη ως Premier Services Partner για το Veeva Commercial Cloud και Services Partner για το Veeva Development Cloud, διαθέτει βαθιά εμπειρία στη συμβουλευτική εφαρμογών Veeva, τόσο στο εμπορικό κομμάτι όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη. Η ομάδα της αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική του παγκόσμιου οργανισμού της EY στην υποστήριξη πελατών του τομέα, καθώς αυτοί μεταβαίνουν στο Vault CRM, σε τομείς όπως ο εκσυγχρονισμός συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), ο μετασχηματισμός των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης και η ενοποίηση πλατφορμών.

Η εξαγορά αυτή ενδυναμώνει τα Κέντρα Αριστείας Veeva της EY παγκοσμίως, προσφέροντας τη δυνατότητα υποστήριξης πελατών στην ευρεία υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας που ενισχύει τη δέσμευση πελατών, τυποποιεί τη συμμόρφωση και επιταχύνει τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Οι συνδυασμένες δυνατότητες της EY και της Aqurance στοχεύουν να βοηθήσουν οργανισμούς υγείας να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα επιχειρησιακά δεδομένα πιο αποδοτικά κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τους.

Ο Dan Mathews, Global Life Sciences Leader της EY, δήλωσε: «Πρόκειται για μία αποφασιστική στιγμή για τον κλάδο, καθώς οι εταιρείες στον χώρο της υγείας και τον βιοεπιστημών καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη μετεγκατάσταση πλατφορμών, την κανονιστική συμμόρφωση και την ενσωμάτωση δεδομένων. Με την εξαγορά της Aqurance, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη – από το στάδιο της στρατηγικής έως την υλοποίησή της – ώστε να αξιοποιήσουν τις πλήρεις δυνατότητες της τεχνολογίας Veeva. Μαζί, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να προοδεύουν γρηγορότερα, να συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να αξιοποιούν τα δεδομένα και την AI για να πάρουν εξυπνότερες αποφάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Ο Διονύσης Νικολόπουλος, Ιδρυτής και CEO της Aqurance, ανέφερε: «Όταν εξετάζαμε τις επιλογές μας για το επόμενο κεφάλαιό μας, ο οργανισμός της EY ξεχώρισε, καθώς έχει το μέγεθος, την παγκόσμια εμβέλεια και την αξιοπιστία, που επιτρέπουν στην τεχνογνωσία μας να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της Aqurance πάνω στην τεχνολογία Veeva, με τις δυνατότητες του παγκόσμιου οργανισμού της EY στον μετασχηματισμό, μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας ώστε να έχουν αποτελέσματα που δεν θα μπορούσαν να πετύχουν από μόνοι τους – από απρόσκοπτες μετεγκαταστάσεις πλατφορμών και δεδομένων έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε επίπεδο οργανισμού, που θα μπορούσε να φέρει περισσότερη ανάπτυξη στον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών».

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, σημείωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο, καθώς πρόκειται για μία παγκόσμια στρατηγική κίνηση, η οποία θα προσθέσει άμεσα αξία για τους πελάτες της EY και στην ελληνική αγορά. Αποτελεί μία επένδυση στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα, μία ψήφος εμπιστοσύνης στο αναπτυσσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας και στο ταλέντο της χώρας. Σε πρακτικό επίπεδο, πέρα από τις επιπρόσθετες καινοτόμες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρνει η εξαγορά, θα υποδεχθούμε στην ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY στην Ελλάδα – που ήδη αριθμεί περισσότερους από 1.600 ανθρώπους – νέους επαγγελματίες και επιστήμονες από την Aqurance. Δουλεύοντας με τις υπόλοιπες ομάδες της EY Ελλάδος και με ομάδες από τον παγκόσμιο οργανισμό της EY, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν περαιτέρω την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους, για να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, που βρίσκονται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υγείας και των βιοεπιστημών».

Με αυτή την εξαγορά, η EY ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητά της να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετεγκατάστασης συστημάτων σε νέες πλατφόρμες, βοηθώντας οργανισμούς υγείας και βιοεπιστημών να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές της αγοράς, στις κανονιστικές εξελίξεις και στη ζήτηση για πιο συνδεδεμένες ψηφιακές υποδομές.