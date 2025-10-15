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POLYPLAST: Με τη νέα γενιά στο τιμόνι
Επιχειρήσεις
17:59 - 15 Οκτ 2025

POLYPLAST: Με τη νέα γενιά στο τιμόνι

Reporter.gr Newsroom
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Η POLYPLAST, μία από τις πιο δυναμικές ελληνικές βιομηχανίες στον τομέα των πλαστικών, περνά σε μια νέα εποχή, με την ένταξη της Ζοζιάννας και του Δημήτρη Παπαδά σε ενεργούς διοικητικούς ρόλους στην εταιρεία.

Με βαθιά πίστη στη συνέχεια και τις αξίες της οικογένειας, η POLYPLAST αγκαλιάζει τη νέα γενιά, δίνοντας χώρο και φωνή σε νέες ιδέες, σύγχρονες αντιλήψεις και φρέσκια επιχειρηματική ενέργεια.

Η στρατηγική αυτή ενσωμάτωση αποτελεί μια φυσική εξέλιξη για την POLYPLAST – μια εταιρεία που εξελίσσεται σταθερά, παραμένοντας πάντα πιστή στις ρίζες της, αλλά και ανοιχτή στο μέλλον. Με σεβασμό στην εμπειρία και με δυναμισμό που πηγάζει από τη φρεσκάδα της νέας ματιάς, η εταιρεία ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της, ενδυναμώνει τον σχεδιασμό της και επενδύει με συνέπεια στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η νέα γενιά έρχεται να συνδιαμορφώσει το αύριο της POLYPLAST, με καινοτόμες ιδέες, στρατηγική σκέψη και δέσμευση για πρόοδο.

Με σταθερότητα, όραμα και συνέπεια, η POLYPLAST προχωρά στην επόμενη μέρα με την νέα γενιά στο πλευρό της.

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