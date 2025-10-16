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Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο 22%
Φορολογία
08:28 - 16 Οκτ 2025

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρο 22%

Reporter.gr Newsroom
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Χιλιάδες φορολογούμενοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με έξτρα φόρο 22% το 2026, αν δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που να αντιστοιχούν στο 30% του ατομικού τους εισοδήματος για το 2025.

Το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων παραμένει κομβικό εργαλείο στην προσπάθεια της ΑΑΔΕ να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Ωστόσο, η έλλειψη ενημέρωσης και ο προγραμματισμός δαπανών οδηγούν χιλιάδες φορολογουμένους σε έξτρα φόρους κάθε χρόνο.

Η έγκαιρη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα από τις τραπεζικές εφαρμογές και την προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί το πέναλτι 22%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, κάθε χρόνο χιλιάδες πολίτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, χάνουν την έκπτωση φόρου επειδή δεν «χτίζουν» το απαιτούμενο ποσό με ηλεκτρονικές πληρωμές.

Μόνο για το 2023, οι επιπλέον φόροι που επιβλήθηκαν σε όσους δεν κάλυψαν το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων ξεπέρασαν τα 56 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Ποιοι υποχρεούνται να καλύψουν το 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις

Το μέτρο αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αυτοαπασχολούμενους και φορολογουμένους με εισοδήματα από ενοίκια.

Κάθε φορολογούμενος πρέπει να πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος του 2025 ηλεκτρονικές δαπάνες ίσης αξίας με το 30% του ετήσιου πραγματικού ατομικού εισοδήματός του.

Οι πληρωμές πρέπει να γίνονται με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες, e-banking κ.λπ.), και να συνοδεύονται από αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει αυτόματα τα ποσά των ηλεκτρονικών πληρωμών στη φορολογική δήλωση, ωστόσο οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε διορθώσεις, εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Το ανώτατο όριο δαπανών που αναγνωρίζεται ανέρχεται σε 20.000 ευρώ ετησίως.

Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο 22%

Αν οι ηλεκτρονικές δαπάνες δεν φτάσουν στο απαιτούμενο όριο, η διαφορά φορολογείται με συντελεστή 22%. Παραδείγματος χάρη: Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ οφείλει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 6.000 ευρώ (30% του εισοδήματος). Αν συγκεντρώσει μόνο 5.000 ευρώ, η διαφορά των 1.000 ευρώ θα φορολογηθεί με 22%, δηλαδή 220 ευρώ πρόσθετος φόρος.

Ποιες δαπάνες αναγνωρίζονται

Οι δαπάνες που υπολογίζονται για την κάλυψη του 30% περιλαμβάνουν:

  • Αγορές τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών και ειδών καθαριότητας
  • Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, έπιπλα, οικιακά είδη
  • Υπηρεσίες επισκευών και συντηρήσεων
  • Λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων
  • Δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα

Ποιες δαπάνες εξαιρούνται

Δεν υπολογίζονται στις ηλεκτρονικές δαπάνες:

  • Πληρωμές ενοικίων
  • Τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων,
  • Φόροι και τέλη υπέρ του Δημοσίου (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος κ.λπ.),
  • Αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών,
  • Επενδυτικά και αποταμιευτικά προϊόντα.

Μειωμένο όριο για ειδικές κατηγορίες

Υπάρχουν όμως ειδικές περιπτώσεις όπου το ποσοστό ή το όριο δαπανών μειώνεται:

  • Όσοι πληρώνουν φόρους, ΕΝΦΙΑ, δάνεια και ενοίκια που ξεπερνούν το 60% του εισοδήματος, χρειάζεται να καλύψουν μόνο το 20% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
  • Για φορολογουμένους με κατασχεμένους λογαριασμούς, το όριο περιορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Πώς λειτουργεί για τα ζευγάρια

  • Το ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών δηλώνεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.
  • Αν ένας από τους δύο καλύπτει το απαιτούμενο ποσό, το πλεονάζον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο για την κάλυψη τυχόν ελλείμματος.

Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως

Από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται:

  • Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών,
  • Κάτοικοι μικρών χωριών έως 500 κατοίκους,
  • Κάτοικοι νησιών έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί,
  • Όσοι εκτελούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Οι κατηγορίες αυτές δεν υποχρεούνται να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές για να διατηρήσουν το αφορολόγητο.

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