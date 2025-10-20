Ευρωπαϊκές Καινοτόμες Λύσεις: Ολοκλήρωσε πώληση κτηρίου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τα συνολικά ταμιακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονται σήμερα σε € 7 εκατ. περίπου, ενώ όπως ήδη έχει αναφερθεί στο παρελθόν, η Εταιρεία έχει μηδενικές υποχρεώσεις σε τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς και εφορία. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα που εξασφαλίσθηκε από την πώληση του κτιρίου, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρευστότητα που εξασφαλίζεται από τη λειτουργική κερδοφορία, η Διοίκηση συνεχίζει τις σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση / διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών ή / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους ενώ εντός των επομένων ημερών θα προτείνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με σκοπό την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου, οι λεπτομέρειες τις οποίας θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.