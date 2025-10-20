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Λοβέρδος: Ήρθα στη ΝΔ στα δύσκολα, για να δώσω όχι για να πάρω
Πολιτική
17:34 - 20 Οκτ 2025

Λοβέρδος: Ήρθα στη ΝΔ στα δύσκολα, για να δώσω όχι για να πάρω

Reporter.gr Newsroom
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Την ένταξή του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε, μεταξύ άλλων, τη Δευτέρα (20/10) ο Ανδρέας Λοβέρδος, τονίζοντας ότι πήγε «σε ένα πολιτικό χώρο που τον εκτιμά» και έφυγε «από έναν πολιτικό χώρο με τοξικό κλίμα που δε τον ήθελε».

Υπογράμμισε, στα πλαίσια τηλεοπτικής του παρουσίας στην ΕΡΤ, ότι ο βασικός του στόχος είναι «να ενισχύσει τη μοναδική κυβερνητική παράταξη που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα».

Στη συνέχεια ο κ. Λοβέρδος επανέλαβε ότι η δική του προσχώρηση «δεν έγινε στη Νέα Δημοκρατία του 42%, αλλά στη Νέα Δημοκρατία που η πρόθεση ψήφου είναι στο 24 με 25 και κατ’ εκτίμηση 28 με 30. Άρα ήρθα στα δύσκολα, όχι, στα εύκολα. Ήρθα για να δώσω, όχι να πάρω», είπε χαρακτηριστικά.

«Να σεβαστούν όλοι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη»

Στη συνέχεια, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, σχολιάζοντας ότι «ο σεβασμός του μνημείο αποτελεί αυτονόητο θέμα. Πίστευα από την πρώτη στιγμή ότι έπρεπε να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη».

«Η καρδιά του προβλήματος που είναι ο σεβασμός του μνημείου αυτού και ο σεβασμός στους νεκρούς μας, πρέπει να είναι δεδομένος», συμπλήρωσε.

«Έχω συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που γίνονται στη μνήμη των πεσόντων. Είναι δυνατόν να σκύβεις το κεφάλι σου από τη μια πλευρά στις εθνικές επετείους και την άλλη μέρα να διαδηλώνεις και να δημιουργείς προβλήματα;», σχολίασε, προσθέτοντας ότι «η τροπολογία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να υπάρξουν συγκλίσεις στη Βουλή».

Έπειτα αναφέρθηκε στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, τονίζοντας ότι «σε όλες τις τραγωδίες, όπως στο Μάτι, στη Marfin και στα Τέμπη, υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να τα σεβόμαστε».

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Παράλληλα, ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «κάνει πολιτικές παρεμβάσεις σε μεγάλα θέματα», με αφορμή την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού για τις εκλογές στα Κατεχόμενα.

«Το βιβλίο του είναι ένας αγωγός της προσπάθειας του. Πιστεύω ότι οι ηγέτες της σημερινής αντιπολίτευσης που κρίνονται από το εκλογικό σώμα του έδωσαν την ευκαιρία να επανέλθει».

Αυτό το κενό ήθελε και θέλει να καλύψει ο Αλέξης Τσίπρας και για αυτό τον λόγο κάνει αυτή την προσπάθεια. Ό,τι υπάρχει Αριστερά της Νέας Δημοκρατίας θα επηρεαστεί», ανέφερε.

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