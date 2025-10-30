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Πτωτικές τάσεις στη Wall Street – Στο φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών
Χρηματιστήρια
15:44 - 30 Οκτ 2025

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street – Στο φόντο τα εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Πέμπτη (30/10), καθώς οι επενδυτές αποτιμούν ένα κύμα οικονομικών αποτελεσμάτων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Οι απώλειες αντισταθμίζονται εν μέρει μετά τη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται πτωτικά κατά 0,11% στις 47.581,51 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει απώλειες 0,65% στις 6.846,46 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώνεται κατά 1,11% στις 23.686,11 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι κολοσσοί της τεχνολογίας Alphabet, Meta και Microsoft ανακοίνωσαν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Οι επενδυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν τον ρυθμό των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τις αποδόσεις που φέρνουν αυτές οι επενδύσεις. Οι μετοχές της Alphabet, μητρικής της Google, σημείωσαν άνοδο περίπου 9% χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα, ενώ οι μετοχές της Meta και της Microsoft υποχωρούν περίπου 9% και σχεδόν 2% αντίστοιχα. Οι αντιδράσεις στα αποτελέσματα αυτές επηρέασαν το γενικότερο κλίμα της αγοράς.

Η Meta κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης εσόδων από το πρώτο τρίμηνο του 2024, όμως η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι ο Νόμος “One Big Beautiful Bill Act” του Προέδρου Τραμπ την ανάγκασε να καταγράψει εφάπαξ χρέωση ύψους 15,93 δισ. δολαρίων. Η Meta αναμένει ότι ο νόμος αυτός θα επιβαρύνει τις ομοσπονδιακές φορολογικές πληρωμές στις ΗΠΑ για το υπόλοιπο του έτους και για τα επόμενα χρόνια. Οι μετοχές της Microsoft κινούνται πτωτικά, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι η επένδυσή της στην OpenAI μείωσε τα κέρδη του τριμήνου κατά 3,1 δισ. δολάρια. Αυτή η αποκάλυψη προκάλεσε ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη δαπάνη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι απώλειες της Πέμπτης περιορίζονται ωστόσο εν μέρει, καθώς ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς για τη φαιντανύλη από την Κίνα στο 10%, ενώ το Πεκίνο ανέβαλε για έναν χρόνο τον τελευταίο περιορισμό στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. «Το ζήτημα των σπάνιων γαιών έχει διευθετηθεί», δήλωσε ο Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές αμερικανικών εταιρειών εξόρυξης σπάνιων γαιών σημειώνουν ανοδικές τάσεις, με την USA Rare Earth να κερδίζει 5% και την MP Materials να ανεβαίνει 3%.

Η μείωση των δασμών από τις ΗΠΑ ρίχνει το συνολικό ποσοστό επιβολής σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα στο 47% από 57%. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να «εργαστεί πολύ σκληρά για να σταματήσει τη φαιντανύλη» και να αγοράσει αμερικανική σόγια και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Ωστόσο, παραμένουν ανοικτά ζητήματα όπως οι εξαγωγές τσιπ της Nvidia και η αποεπένδυση της TikTok. Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι η χώρα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να «επιλύσει τα ζητήματα που σχετίζονται με το TikTok», χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι η Wall Street κατέγραψε μεικτά αποτελέσματα την προηγούμενη συνεδρίαση. Ο δείκτης Dow υποχώρησε κατά περίπου 0,2% ή περίπου 74 μονάδες, παρότι νωρίτερα είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό. Ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε σχεδόν κατά 0,6%.

Αυτές οι κινήσεις ήρθαν μετά τη δήλωση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ, ότι η κεντρική τράπεζα ίσως να μην προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπως προέβλεπαν οι αγορές. «Μια περαιτέρω μείωση του επιτοκίου στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου δεν είναι δεδομένη. Κάθε άλλο», είπε. Την Τετάρτη (29/10), η Fed μείωσε το βασικό της επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, τοποθετώντας το στην περιοχή μεταξύ 3,75% και 4%.

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